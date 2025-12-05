Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga EA Sports

Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Ha mejorado mucho en defensa y también en ataque"

El entrenador del Barcelona asegura que el equipo ha dado un "paso adelante enorme" en los últimos partidos. "Estamos en un buen estado de ánimo y ganamos en confianza por la victoria ante el Atlético", asegura Flick.

Hansi Flick, en rueda de prensa

Hansi Flick, en rueda de prensaEfe

Publicidad

El Barcelona visita este sábado al Betis y lo hará como líder de LaLiga EA Sports, una posición que reconquistó el pasado fin de semana y que defendió ante el Atlético de Madrid el pasado martes (3-1) en el Camp Nou. Hansi Flick compareció este viernes en rueda de prensa y aseguró que su equipo ha dado un "paso adelante enorme" en los últimos partidos tras la dura derrota ante el Chelsea.

"Estamos contentos, jugando a muy buen nivel. Tengo confianza en mi equipo, lo veo en cada entrenamiento y hemos dado un paso adelante enorme. Cuando estamos todos bien conectados, todo va bien. Tenemos que jugar unidos, unos para otros, eso es lo que quiero ver", ha subrayado Flick.

El técnico alemán avisó que el Betis tiene "un equipo fantástico" con jugadores de "una gran calidad individual", por lo que espera un examen de máximo nivel este sábado en Sevilla.

"Estamos en un buen estado de ánimo y ganamos en confianza por la victoria ante el Atlético, pero tenemos que demostrarlo de nuevo mañana", indicó Flick.

El entrenador alemán adelantó que Fermín López puede jugar unos minutos, aunque no será titular, y valoró la renovación de Eric García hasta junio de 2031, un acuerdo anunciado este viernes.

"Esta rindiendo a muy buen nivel. Es un futbolista que conoce muy bien el club y se merecía este contrato. Además es un jugador importante en el vestuario, porque él vive por este club, quiere a este club", ha explicado Flick.

"Si quiere ser líder, es importante ser profesional, tener disciplina y estar pendiente del resto del equipo y él lo hace, da igual dónde juegue o si sale desde el banquillo", ha recalcado Flick sobre Eric García.

"¿Raphinha? Tiene intensidad con y sin balón, nos aporta mucho"

El técnico alemán también ha destacado la importancia del regreso de Raphinha, subrayando "siempre inicia la dinámica de presión, tiene intensidad con y sin balón, nos aporta mucho... es fantástico".

Hansi Flick fue preguntado por Lamine Yamal y apuntó que el de Mataró "ha mejorado mucho en defensa y también en ataque".

"Está haciendo las cosas muy bien. Presionando contra el Atlético, con intensidad. Ayuda mucho al equipo. Ha mejorado mucho en defensa y también en ataque. En el entrenamiento de hoy, me ha encantado lo que he visto, ha estado increíble. Siempre quiere mejorar, hacerlo mejor. El nivel que está desplegando es fantástico. Me encanta verle y tenerle a este nivel. Me gusta porque en el uno contra uno, si le tocan, no se cae, quiere seguir. Lamine en un 90 por ciento de los casos le hacen falta, pero quiere seguir y, a la tercera, cuando es falta al 20 por ciento ya se cae y pierde la jugada", concluyó Hansi Flick.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Lolo Bocardo, de Cádiz a China a entrenar: "A los porteros los recibo con una chirigota"

De Cádiz a China a entrenar

Publicidad

Deportes

Hansi Flick, en rueda de prensa

Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Ha mejorado mucho en defensa y también en ataque"

Tablero de ajedrez

Un niño indio de tres años se convierte en el jugador de ajedrez más joven en lograr una calificación oficial FIDE

Elden Campbell, campeón de la NBA con los Pistons, muere a los 57 años

Muere ahogado Elden Campbell, campeón de la NBA con los Pistons, a los 57 años

Carlos Burle, en el momento de la caída en Nazaré y el posterior rescate
Surf

Máxima tensión en Nazaré: el terrible accidente del brasileño Carlos Burle

Laporta: "El Madrid representa el poder y el Barça la libertad"
FC Barcelona

Laporta: "El Madrid representa el poder y el Barça la libertad"

Toni Nadal y Rafa durante el Open de Australia 2017
Tenis

Toni Nadal cree que los rivales de Alcaraz son "más flojos" que los que tuvo Rafa

El tío de Rafa Nadal opina que los rivales de Alcaraz en el circuito, más allá de Sinner, "han abandonado".

Ronald Montenegro falleció al caerle la barra sobre el tórax
Brasil

Muere en el gimnasio usando la técnica del 'agarre suicida' en press de banca

Ronald Montenegro tenía 55 años y falleció al caerle la barra directamente sobre el tórax. Sucedió en Olinda, Brasil.

Alonso venció en 2006 con Renault

Fernando Alonso se reivindica: "Hace 19 años que el Mundial no lo gana el mejor"

India González, campeona del mundo de patinaje: "Voy a por más mundiales"

India González, oro sobre patines a los 16 años: "Voy a por más mundiales"

Nani Roma, a por su tercer título en el Dakar: "El cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado"

Nani Roma, a por su tercer título en el Dakar: "El cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado"

Publicidad