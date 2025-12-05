Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Ha mejorado mucho en defensa y también en ataque"

El Barcelona visita este sábado al Betis y lo hará como líder de LaLiga EA Sports, una posición que reconquistó el pasado fin de semana y que defendió ante el Atlético de Madrid el pasado martes (3-1) en el Camp Nou. Hansi Flick compareció este viernes en rueda de prensa y aseguró que su equipo ha dado un "paso adelante enorme" en los últimos partidos tras la dura derrota ante el Chelsea.

"Estamos contentos, jugando a muy buen nivel. Tengo confianza en mi equipo, lo veo en cada entrenamiento y hemos dado un paso adelante enorme. Cuando estamos todos bien conectados, todo va bien. Tenemos que jugar unidos, unos para otros, eso es lo que quiero ver", ha subrayado Flick.

El técnico alemán avisó que el Betis tiene "un equipo fantástico" con jugadores de "una gran calidad individual", por lo que espera un examen de máximo nivel este sábado en Sevilla.

"Estamos en un buen estado de ánimo y ganamos en confianza por la victoria ante el Atlético, pero tenemos que demostrarlo de nuevo mañana", indicó Flick.

El entrenador alemán adelantó que Fermín López puede jugar unos minutos, aunque no será titular, y valoró la renovación de Eric García hasta junio de 2031, un acuerdo anunciado este viernes.

"Esta rindiendo a muy buen nivel. Es un futbolista que conoce muy bien el club y se merecía este contrato. Además es un jugador importante en el vestuario, porque él vive por este club, quiere a este club", ha explicado Flick.

"Si quiere ser líder, es importante ser profesional, tener disciplina y estar pendiente del resto del equipo y él lo hace, da igual dónde juegue o si sale desde el banquillo", ha recalcado Flick sobre Eric García.

"¿Raphinha? Tiene intensidad con y sin balón, nos aporta mucho"

El técnico alemán también ha destacado la importancia del regreso de Raphinha, subrayando "siempre inicia la dinámica de presión, tiene intensidad con y sin balón, nos aporta mucho... es fantástico".

Hansi Flick fue preguntado por Lamine Yamal y apuntó que el de Mataró "ha mejorado mucho en defensa y también en ataque".

"Está haciendo las cosas muy bien. Presionando contra el Atlético, con intensidad. Ayuda mucho al equipo. Ha mejorado mucho en defensa y también en ataque. En el entrenamiento de hoy, me ha encantado lo que he visto, ha estado increíble. Siempre quiere mejorar, hacerlo mejor. El nivel que está desplegando es fantástico. Me encanta verle y tenerle a este nivel. Me gusta porque en el uno contra uno, si le tocan, no se cae, quiere seguir. Lamine en un 90 por ciento de los casos le hacen falta, pero quiere seguir y, a la tercera, cuando es falta al 20 por ciento ya se cae y pierde la jugada", concluyó Hansi Flick.