Carlos Alcaraz revela cómo será el tatuaje por su título de Roland Garros

El triunfo de Carlos Alcaraz en la final del Roland Garros desató la locura en El Palmar (Murcia), su localidad natal, cuyos vecinos se dieron cita delante de una pantalla gigante para seguir su partido contra el aleman Alexander Zverev. Cerca de mil paisanos vibraron con cada tanto; era el Día de la Región de Murcia y la alegría se propagó por toda la comunidad.

Alcaraz se impuso en la final por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 y se convierte en el jugador más joven en ser campeón en las tres superficies -tierra batida, pista rápida y hierba-, un nuevo récord de precocidad para el murciano, que lleva ya 14 títulos ATP en 18 finales disputadas, entre ellos este en París y los del Abierto de Estados Unidos en 2022 y Wimbledon en 2023.

En París, todos querían una foto con el ganador: su familia, su equipo, los recogepelotas... Hasta Pau Gasol, acostumbrado a ver ganar en la Philippe Chatrier a su amigo Rafa Nadal disfrutó del triunfo de Carlitos, nuevo 'príncipe' de la tierra batida.

Tras el triunfo, la madre de Alcaraz no pudo reprimir las lágrimas cuando su hijo subió a la grada a fundirse en un abrazo con sus familiares y amigos. También protagonizó un momento cariñoso con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, quien precisamente venció en París el año en que nació el murciano: 2003.

Tercer Grand Slam... y tercer tatuaje

Alcaraz fue recibido con aplausos a su llegada a la rueda de prensa post-partido, donde desveló en qué lugar se hará el tatuaje en honor a este ansiado título: será en el tobillo izquierdo. Y es que el murciano confesó sus intenciones de hacerse otro tatuaje, como los que tiene por sus conquistas en el US Open y Wimbledon, después de cumplir un sueño en la tierra parisina: "Fue un gran viaje desde el primer partido. Quería ganar este torneo desde que era un niño pequeño. Veo esto desde que tenía 5 o 6 años. El sueño se hizo realidad. Pronto otro tatuaje, con la Torre Eiffel y la fecha", apuntó. Eso sí, precisó que solo se tatuará uno más si logra el Open de Australia.

"Agresivo todo el tiempo"

Después, el murcianó analizó su periplo por el torneo. Aseguró que ha sabido aplicar a la tierra batida su propio estilo, que consiste en "ser agresivo todo el tiempo". "Aunque crecí sobre tierra batida, me he tenido que adaptar a la pista dura, porque es donde hay más torneos. Pero he sabido adaptar mi estilo, que es ser agresivo todo el tiempo", dijo.

Sobre el hecho de haberse convertido en el tenista más joven en haber ganado torneos del Grand Slam en las tres superficies, señaló: "Para mí es un orgullo estar en la historia de nuestro deporte. Que un chaval de El Palmar, de Murcia, ponga su nombre en la historia del tenis, que vaya consiguiendo récords, es maravilloso".

Alcaraz destacó que para él este triunfo en Roland Garros le hace sentirse "más orgulloso" que los otros dos Grand Slam conquistados, por la superación física que ha supuesto.

Su mejor Grand Slam

"El Abierto de Estados Unidos fue un sueño, algo especial porque era el primero. Ganar Wimbledon a cinco sets contra Djokovic fue muy grande. Pero sabiendo todo lo que he superado estos meses, este momento me hace sentir más orgulloso", abundó.

El español manifestó que se marcha de París con una lección, la de que "la fortaleza mental gana partidos", y con una asignatura pendiente aprobada: "No hace falta jugar mi mejor tenis para ganar".

"Se gana mucho de cabeza. Si estás flojo mentalmente, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, no ganas un Grand Slam. Avanzas rondas, pero al final no lo ganas. Es la asignatura que tenía pendiente y la he aprobado", aseguró.

Alcaraz ganó Roland Garros 40 días antes de los Juegos de París y en la misma pista donde se desarrollará el torneo olímpico de tenis, que él quiere ganar en individual y en dobles junto a Rafa Nadal.

"Estoy muy orgulloso de ser español. Representar a mi bandera, mi país, a todos los españoles en los torneos a los que voy, es un orgullo, es maravilloso"

"Cuando regrese tendré 'flashbacks'. Serán mis primeros Juegos, 40 días después de mi primer Roland Garros. Volver aquí, pelear por el oro, por llevar una medalla a mi país, por jugar junto a mi ídolo, Rafa... no me lo creeré hasta que lo viva", dijo.

A diferencia de Estados Unidos y Wimbledon, Roland Garros hace sonar el himno del país del ganador: "Estoy muy orgulloso de ser español. Representar a mi bandera, mi país, a todos los españoles en los torneos a los que voy, es un orgullo, es maravilloso. En París es de los pocos que ponen el himno, me hace pensar en todos los españoles que han estado animándome toda la semana. Este trofeo es propio, pero va para todo el país, para mi gente. Escuchar el himno es algo alucinante, no se puede explicar. Lo hemos vivido con Rafa muchas veces, pero vivirlo en primera persona es maravilloso", subrayó.

¿Igualar los 14 títulos de Nadal?

Sobre el futuro, consideró muy difícil igualar los 14 triunfos de Nadal en Roland Garros, pero también los 24 Grand Slam de Novak Djokovic: "Son dos récords fuera de lo normal, tienes que ser un fuera de serie, un extraterrestre", apostilló.

