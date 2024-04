Nadal dice 'sí' a Alcaraz: "Jugaremos juntos"

Rafa Nadal está dispuesto a formar pareja de dobles con Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024 tal y como, previamente, había deseado el jugador murciano. Ambos tienen claro que les hace ilusión competir en el torneo olímpico.

Hace unos días Alcaraz reconoció que le daba miedo todavía hacer la propuesta al ganador de 22 Grand Slam... pero el balear se ha mostrado feliz con la idea.

"Si los dos llegamos en condiciones sería bonito y podemos hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas"

"No tiene que preguntar nada; si no hay nada extraño jugaremos. Para mí también es una gran ilusión y si no estoy equivocado para él también, según me han dicho. Sería bonito jugar algún torneo antes de las Olimpiadas para prepararnos y compenetrarnos en una pista", ha apuntado Nadal en el podcast del Mutua Madrid Open.

"Si los dos llegamos en condiciones sería bonito y podemos hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas. Y también sería algo bueno para los dos y para el equipo español", abundó Nadal.

Espera que uno y otro lleguen al reto en buena forma tras haber competido previamente: "Veremos cómo evolucionan las cosas y espero estar a la altura y ser una buena pareja para él. Él seguro que lo será para mi y veremos dónde podemos llegar y espero que podamos trabajar un poco juntos antes".

Nadal afronta este sábado el partido segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid ante Álex de Miñaur, su verdugo hace unos días en el Conde de Godó. El balear y el australiano vuelven a cruzar sus caminos, esta vez sobre la tierra batida de la Caja Mágica.

De Miñaur, próximo rival en Madrid

Al igual que el pasado jueves en su debut ante Darwin Blanch, se espera un lleno total en la Manolo Santana para ver el que podría ser el último partido del ganador de 22 Grand Slam en la capital de España.

Pese al buen juego desplegado en su estreno, Nadal es consciente de que el partido de este sábado ante De Miñaur será completamente diferente y reconoce que el favorito es el tenista australiano y afincado en España.

"Me sorprendería ganar el sábado a Alex de Miñaur. Pero no me preocupa a un lado u otro. Solo me cambiaría a nivel emocional seguir jugando aquí, pero a nivel personal no me cambia nada. Una victoria aquí o allá no me va a cambiar nada. No aspiro a ganar. Si aspirara a ganar hablaríamos de otra cosa. Estamos en otros momento el sábado es otra oportunidad de probarme tenísticamente. En Barcelona jugué un set, tenísticamente bien y el segundo no estuve", avisa el tenista manacorí.

