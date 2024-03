Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov: Horario y dónde ver el partido de cuartos del Miami Open

Carlos Alcaraz se encuentra a tres victorias de lograr el denominado 'Sunshine Double', es decir, ganar en un mismo año Indian Wells y Miami. El murciano acumula una racha de nueve victorias consecutivas y su próximo rival en el Hard Rock Stadium de Miami será el búlgaro Grigor Dimitrov.

El cara a cara frente a Dimitrov es favorable a Alcaraz (3-1), aunque la última vez que se vieron las caras en Shanghái (2023) el triunfo fue para el número 12 de la ATP (7-5, 2-6 y 4-6). Los tres partidos previos cayeron del lado del español: cuartos de final de Queens en 2023 (6-4 y 6-4), 1/16 del Mutua Madrid Open en 2023 (6-2 y 7-5) y octavos de final del Masters 1.000 de parís 2022 (6-1 y 6-3).

El camino de Carlos Alcaraz en Miami es hasta la fecha impoluto, sin haber cedido un set ante Carballés, Monfils y Lorenzo Musetti.

"No sé si este es el mejor tenis que estoy jugando, pero sin duda es la mejor sensación. Me estoy sintiendo genial en la pista, me estoy moviendo muy bien, sin lesiones porque ya no pienso más en el tobillo. Fuera lo cuido cada día. Pero creo que son las mejores sensaciones desde el verano", reconoció Alcaraz tras superar a Musetti.

El murciano sabe que ante Dimitrov le espera un partido complicado en busca de repetir presencia en las semifinales de Miami.

"El último partido que jugué contra Dimitrov, lo perdí. Fue en Shanghái. Sé que es un jugador muy talentoso, muy duro. Me va a costar mucho (ganarle) en esta pista. Lo sé. Trataré de hacer mi mejor tenis y de conseguir la victoria", advirtió el número 2 de la ATP.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Dimitrov en Miami

El Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov, partido de cuartos de final del Masters 1.000 de Miami, se jugará el jueves 27 de marzo, en un horario por confirmar por la organización del Miami Open. En la página web de Antena 3 Deportes se podrá consultar toda la información y la última hora sobre el Alcaraz - Dimitrov y todo lo que ocurra en el Masters 1.000 de Miami.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com