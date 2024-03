Carlos Alcaraz aspira en Miami a una hazaña que Rafa Nadal nunca ha conseguido

Carlos Alcaraz optará por segundo año consecutivo a una de las grandes hazañas en el mundo del tenis, algo que ni su gran ídolo Rafa Nadal ha podido conseguir a lo largo de su exitosa carrera.

El 'Sunshine Double': ganar Indian Wells y Miami el mismo año

Estamos hablando del 'Sunshine Double', o lo que es lo mismo, ganar en el mismo año los Masters de Indian Wells y Miami, que como marca el calendario van uno detrás de otro. El número 2 del mundo optará de nuevo en 2024 tras 'fallar' en 2023, año en el que también ganó Indian Wells pero cayó en las semifinales de Miami ante Jannik Sinner.

La exclusiva lista de ganadores

Este logro solo lo han podido conseguir algunos elegidos de este deporte: Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Ríos, Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic en categoría masculina y Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka e Iga Swiatek en femenina.

Nadal no lo ha logrado porque nunca ha ganado Miami

No, Rafa Nadal nunca pudo lograrlo, y eso que el balear conquistó Indian Wells hasta en tres ocasiones (2007, 2009 y 2013), en cambio, esos años no puedo avanzar más allá de cuartos de final en el torneo de Miami, llegó a semifinales en 2007 y 2009 y no disputó la edición de 2013 para prepararse la gira de tierra batida. Además, el balear nunca pudo conquistar el Master de Miami, y eso que llegó a la final hasta en cinco ocasiones. Es uno de los tres Masters que jamás ha levantado (junto a Shanghái y París Bercy). No obstante, el que es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos todavía tiene la opción de ganar alguno de estos torneos, aunque habrá que ver si están en sus planes de cara a 2024, el que puede ser su último año como profesional.

Alcaraz, por su parte, ya sabe lo que es ganar ambos torneos, algo que Rafa Nadal no ha logrado todavía, sin embargo, el de El Palmar aspira estos próximos días a poder sumarse a la lista de históricos del tenis que sí han levantado en la misma temporada los trofeos de Indian Wells y Miami. Carlitos conquistó Miami en 2022 pero ese año perdió antes en semifinales de Indian Wells precisamente ante Nadal.

Alcaraz debutará ante Carballés Baena

Esta vez el murciano vuelve a tener otra oportunidad de superar a su ídolo en lo que se considera uno de los tantos logros que se pueden conseguir en el tenis. Para eso tendrá que dar el primer paso hacia el título ante su compatriota Roberto Carballés Baena, su rival en 1/32 de final. Un partido que estaba previsto para este sábado 23 de marzo a las 16 horas en España pero que se ha retrasado hasta las 00h debido a las intensas lluvias en Miami y al cambio en el orden de juego.

Sin Nadal ni Djokovic en Miami

Ni Djokovic ni el propio Rafa Nadal jugarán este torneo, el serbio se bajó tras caer en su segundo partido de Indian Wells ante el joven Nardi y el español ha decidido prepararse a conciencia la gira de tierra tras no poder competir en Indian Wells por una contractura de última hora. A ambos, si nada extraño ocurre, les veremos de nuevo en el mismo cuadro en el Masters de Montecarlo, algo que no ocurre desde el Open de Australia 2023, donde empezó la última pesadilla de Rafa.

