Carlos Alcaraz: "No sé si este es el mejor tenis que estoy jugando, pero sin duda es la mejor sensación"

Carlos Alcaraz sumó una nueva victoria en el Miami Open ante Lorenzo Musetti y prolongó hasta nueve su racha de victorias consecutivas. El pupilo de Juan Carlos Ferrero ha recuperado esa versión que le llevó a asaltar el pasado verano a derrocar a Djokovic en Wimbledon y el murciano admitió el buen momento que atraviesa a nivel deportivo y personal.

"No sé si este es el mejor tenis que estoy jugando, pero sin duda es la mejor sensación. Me estoy sintiendo genial en la pista, me estoy moviendo muy bien, sin lesiones porque ya no pienso más en el tobillo. Fuera lo cuido cada día. Pero creo que son las mejores sensaciones desde el verano", reconoció Alcaraz.

El ganador de dos grand slam habló sobre la importancia de ganar en Indian Wells hace una semana.

"Obviamente ganar Indian Wells fue muy importante para mí. En la parte personal, gracias a ese torneo empecé a sentirme mejor, dentro y fuera de la pista. Sí, ahora siento la alegría cada día con mi equipo, con mi gente cercana. Mi familia está aquí. Es un apoyo muy importante para mí también", explicó el de El Palmar.

"Quiero ir a entrenar, disfruto entrenando. Ahora estoy en un un punto realmente bueno en la parte profesional y la personal también. Ojalá siga así y veremos cómo va en las próximas semanas. Pero ahora mismo, pienso en cómo me siento y es una sensación genial", afirmó Alcaraz.

"El último partido que jugué contra Dimitrov, lo perdí..."

El murciano se medirá ahora Grigor Dimitrov, un jugador ante el que domina el cara a cara (3-1) pero que le derrotó en el último partido en Shanghái.

"El último partido que jugué contra Dimitrov, lo perdí. Fue en Shanghái. Sé que es un jugador muy talentoso, muy duro. Me va a costar mucho (ganarle) en esta pista. Lo sé. Trataré de hacer mi mejor tenis y de conseguir la victoria", aseveró Alcaraz.

"Fue un partido completo por mi parte"

Respecto a su nivel de tenis ante Musetti, Alcaraz reconoció estar muy satisfecho con su actuación ante un tenista como el italiano.

"Estoy realmente feliz con mi actuación de hoy. Creo que fue un partido completo por mi parte", señaló el de El Palmar.

"Creo que solucioné los problemas que tuve. Fui muy duro durante los peloteos. Sabía que tenía que hacerlo también durante los momentos importantes. Estoy muy feliz con eso", concluyó Alcaraz

