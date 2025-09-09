La viral publicación de Carlos Alcaraz con algunas pistas sobre su nuevo look

Lo había prometido y ha complido. Carlos Alcaraz aseguró que habría un nuevo cambio de look, tras el radical corte de pelo con el que se presentó en Nueva York, si ganaba la final ante Jannik Sinner. "Algo aún mejor. Ya veréis, os sorprenderá", prometió el tenista de El Palmar después de la semifinal ante Novak Djokovic.

Dos días después de triunfar en Flushing Meadows y sumar su sexto grand slam con 22 años, el tenista español ha subido una serie de fotografías a su cuenta de Instagram en la que da algunas pistas sobre cuál puede ser su nuevo look tras ganar su segundo Abierto de los Estados Unidos. En una de las fotografías aparece con una peluca rubia y en otra con papel de aluminio sobre su cabeza, lo que hace presagiar un nuevo color de pelo.

En la serie de fotografías en sus redes sociales se puede contemplar al murciano durante los días que ha pasado en Nueva York, incluso un vídeo y una foto de su partido de golf con Sergio García, un partido que jugó un día después de ganar a Jiri Lehecka en los cuartos de final del US Open.

También se ven algunas instantáneas con el trofeo del US Open y una última foto con su cabeza cubierta con papel de aluminio. ¿Se teñirá de rubio el campeón del US Open?

