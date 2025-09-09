Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La viral publicación de Carlos Alcaraz con algunas pistas sobre su nuevo look

El tenista murciano, campeón del US Open, desvela a medias su nuevo look en su cuenta de Instagram.

Dos fotografías de Carlos Alcaraz en su instagram

Máxima expectación con la última publicación de Alcaraz en sus redes sociales | Antena 3 Deportes

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Lo había prometido y ha complido. Carlos Alcaraz aseguró que habría un nuevo cambio de look, tras el radical corte de pelo con el que se presentó en Nueva York, si ganaba la final ante Jannik Sinner. "Algo aún mejor. Ya veréis, os sorprenderá", prometió el tenista de El Palmar después de la semifinal ante Novak Djokovic.

Dos días después de triunfar en Flushing Meadows y sumar su sexto grand slam con 22 años, el tenista español ha subido una serie de fotografías a su cuenta de Instagram en la que da algunas pistas sobre cuál puede ser su nuevo look tras ganar su segundo Abierto de los Estados Unidos. En una de las fotografías aparece con una peluca rubia y en otra con papel de aluminio sobre su cabeza, lo que hace presagiar un nuevo color de pelo.

En la serie de fotografías en sus redes sociales se puede contemplar al murciano durante los días que ha pasado en Nueva York, incluso un vídeo y una foto de su partido de golf con Sergio García, un partido que jugó un día después de ganar a Jiri Lehecka en los cuartos de final del US Open.

También se ven algunas instantáneas con el trofeo del US Open y una última foto con su cabeza cubierta con papel de aluminio. ¿Se teñirá de rubio el campeón del US Open?

