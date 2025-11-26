Olympiacos - Real Madrid: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League, en directo

El Real Madrid vista Atenas para medirse al Olympiacos en la jornada 5 de la fase liga de la Champions League, un partido que llega con Xabi Alonso en su momento más delicado desde que se hizo cargo del equipo blanco. El entrenador tolosarra y su equipo viven un momento complicado tras los dos últimos empates (Rayo y Elche) y la derrota en Anfield ante el Liverpool. En total, son tres partidos sin ganar para un Madrid que parece haber involucionado en su juego y el fútbol que mostró a principio de temporada.

El conjunto blanco, pese al bache de resultados y juego, lidera LaLiga y en la Champions es séptimo (9 puntos) a tan solo una victoria de los líderes (Bayern, Arsenal e Inter de Milán). Pero Xabi Alonso sabe que se la juega hoy en el estadio Georgios Karaiskakis, Atenas. Un empate o una derrota ante el Olympiacos precipitaría una crisis abierta antes de un final de año en el que al Real Madrid le espera la visita a San Mamés, el duelo ante el City de Guardiola en el Bernabéu (10 de diciembre) y recibir al Celta de Vigo y Sevilla en LaLiga.

Para empeorar las cosas, Xabi Alonso no podrá contar con Thibaut Courtois y Dean Huijsen. El portero belga no ha viajado a Grecia por "un proceso vírico gastrointestinal", mientras que el joven central español sufre una sobrecarga muscular que le impedirá jugar ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar. Franco Mastantuono, Militao, Dani Carvajal y Antonio Rüdiger siguen siendo baja, por lo que el entrenador tolosarra solo cuenta con un central sano (Raúl Asencio) para el partido de esta noche en Atenas.

La buena noticia para Xabi Alonso es el regreso de Aurélien Tchouaméni, que apunta a ser el elegido para ocupar el segundo puesto de central junto a Asencio.

La lista de convocados del Real Madrid para la quinta jornada de la Liga de Campeones la integran:

- Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

- Defensas: Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy.

- Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham.

- Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.

El once del Real Madrid ante Olympiacos podría ser el formado por Andriy Lunin bajo los palos; defensa para Trent Alexander-Arnold, Asencio, Tchouaméni y Álvaro Carreras; un medio campo con Jude Bellingham, Fede Valverde, Camavinga y Arda Güler; y en ataque, la dupla Vinícius y Mbappé.

Por su parte, el Olympiacos va lanzado en la Liga griega (es líder tras cinco victorias consecutivas), pero en la Champions solo ha sumado dos puntos y aún no conoce la victoria. José Luis Mendilibar sabe que las opciones de entrar en los puestos del 9 al 24, los que dan derecho a jugar el playoff para estar en 1/8 de final, pasa por comenzar a sumar de tres en tres en las cuatro jornadas que restan de la fase liga de la Champions League.

El once del Olympiacos hoy ante el Real Madrid podría ser el siguiente: Tzolakis; Costinha, Restos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; G. Martins, Chiquinho, Podence; y El Kaabi.

Posibles onces del Olympiacos - Real Madrid

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Restos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; G. Martins, Chiquinho, Podence; y El Kaabi.

Real Madrid: Lunin; Trent, Asencio, Tchoauméni, A. Carreras,; Bellingham, Valverde, Camavinga, Güler; Mbappé y Vinícius.

Horario y dónde ver el Olympiacos - Real Madrid

El Olympiacos - Real Madrid, partido de la jornada 5 de la fase liga de la Champions League 2025 - 26, se jugará el miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Georgios Karaiskakis (Atenas).

El partido entre Olympiacos y Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la narración del encuentro de la Champions League.