"Cucurella tiene en el bolsillo a Lamine Yamal"

Robert Sánchez, portero del Chelsea, elogió el trabajo defensivo de su compañero ante el Barça.

Cucurella hace frente a Lamine Yamal en Stamford Bridge

Cucurella hace frente a Lamine Yamal en Stamford BridgeEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El Chelsea firmó una contundente victoria por 3-0 ante el Barcelona en Stamford Bridge, un encuentro marcado por el ritmo, la presión y el excelente rendimiento defensivo del conjunto inglés.

Tras el partido, el portero español Robert Sánchez quiso destacar la actuación de su compatriota Marc Cucurella, encargado de frenar a Lamine Yamal, completamente desactivado durante los 90 minutos.

"Lo ha tenido en el bolsillo", afirmó Sánchez en la zona mixta, subrayando la superioridad del lateral del Chelsea en su duelo directo ante su compañero en la selección española.

"Desde el minuto uno hemos dominado el partido"

El guardameta valoró también el desarrollo del duelo y la solidez mostrada por su equipo desde el inicio: "La roja (a Ronald Araújo) nos ha dado un poco de ventaja, pero desde el minuto uno hemos dominado el partido. Metimos muchos goles, tres en fuera de juego y estoy muy contento con la victoria", explicó.

Sánchez remarcó que el grupo sabe responder en las citas importantes: "Sé la calidad que tenemos nosotros, sabemos cómo jugaban, los hemos enfrentado y hemos ganado cara a cara. En partidos grandes siempre damos la talla. Somos un equipo que en momentos grandes siempre crecemos y lo hemos hecho una vez más. Es solo un partido más", apuntó.

"¿El Barcelona favorito? Favoritos nosotros"

Preguntado por si considera al Barcelona candidato prioritario al título de la Liga de Campeones, el portero murciano no pudo evitar reírse antes de contestar: "Favoritos nosotros".

El contundente triunfo del Chelsea aleja al conjunto culé del top 8 de Champions y refuerza la confianza del equipo de Enzo Maresca, que da un paso adelante en su andadura europea con un partido impecable en todas las líneas.

