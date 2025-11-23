Florentino Pérez, más duro que nunca con el caso Negreira: "Es una vergüenza, el saldo de expulsiones..."

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se mostró más duro, crítico y sincero que nunca en la Asamblea de socios compromisarios del Real Madrid este sábado, no había más que presenciar el efecto que tuvieron sus palabras entre los socios allí presentes. Esta vez no fue calculador ni echó un 'capote' al Barça como en algunas de sus últimas declaraciones. Las recientes críticas de Laporta al club blanco y el hecho de que el Barça abandonara al Madrid por seguir defendiendo la Superliga, han dejado terreno libre al presidente madridista.

"No es normal que el Barça pagara a Negreira y coincidiera con los mejores resultados de su historia"

El mandamás blanco tuvo para todos, primero hacia el proyecto fallido del 'plan Miami': "No es normal que el presidente de la Liga nos quieran imponer un partido en Miami que no le parece normal ni al propio capitán del Barça Franki De Jong"; y después criticó duramente al Barça por el 'caso Negreira': "Por supuesto tampoco es normal que el Barcelona haya pagado, cualquiera que sea el motivo, al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Tenía funciones importantes y es un periodo que coincide con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país, casualmente".

El Barça y el acuerdo CVC: "Como les dejaron inscribir a jugadores..."

Barça, Tebas, el arbitraje español y la UEFA fueron la diana de Florentino este sábado: "¿El acuerdo CVC? Varios clubes nos opusimos, como el Barcelona, pero abandonó este pleito casualmente cuando pudo inscribir a jugadores gracias a la Liga", dejó caer.

"Lo del arbitraje español es una vergüenza"

Además de cargar contra el club catalán, hizo una comparación entre el saldo arbitral del Barça y el Madrid en la época Negreira: "Estaremos de acuerdo que las expulsiones implican el mayor grado de subjetividad. El Real Madrid acumulaba un saldo neto, en 2021, de dos expulsiones. Y el Barcelona, 61 expulsiones. Son, nada menos, que 59 de diferencia. En cambio, en ese mismo tiempo, el saldo es casi idéntico (+12 para el Barça y +13 para el Madrid). El Bayern y el Dortmund tienen el mismo saldo y las grandes ligas, también. El saldo de expulsiones durante la etapa de Negreira, el saldo del Barcelona era de +49 y el del Real Madrid, -1. Saquen sus conclusiones...", admitió el presidente del Madrid, que también se refirió a la polémica rueda de prensa de De Burgos Bengoetxea y González Fuertes previa a la final copera ante el Barça.

La polémica rueda de prensa arbitral previa a la final copera

"Es una situación que les impide actuar con neutralidad. ¿Cómo es posible que en la previa de la final de Copa, el árbitro del partido, amenazara que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey? Debería haber sido apartado y no se tomó ninguna medida al respecto", explicó.

En último lugar, el club madrileño confirmó que superará los 1.000 millones de ingresos por tercera temporada consecutiva. El presupuesto presentado por la Junta Directiva en la Asamblea recoge unos ingresos de 1.248 millones de euros para esta temporada y prevé cerrar el ejercicio con un beneficio de 10 millones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.