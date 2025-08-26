Carlos Alcaraz se sincera sobre su nuevo look en el US Open: "Estaba solo con mi hermano, pero..."

No se hablaba de otra cosa en Nueva York antes del estreno de Carlos Alcaraz ante Reilly Opelka… El nuevo look del tenista murciano, rapado militar, despertó todo tipo de reacciones en el mundo del tenis y en la ciudad de la Gran Manzana. Frances Tiafoe, amigo del español, se quedó alucinado al verlo en las instalaciones del US Open.

"Es horrible, horrible, pero es mi colega. Es gracioso. No sé quién le dijo que es bueno. No sé quién le dijo que hiciera eso, pero es terrible. De un tipo que se corta el pelo semana tras semana y se enorgullece de tener buenos cortes de pelo, es horrendo. Necesita estar más conmigo, eso seguro", reconocía Tiafoe.

El propio Alcaraz, tras superar a Opelka en su estreno en el US Open, se vino arriba y preguntó al público de la Arthur Ashe Stadium sobre su nuevo corte de pelo. Genio y figura el tenista de El Palmar.

El ganador de cinco grand slam se sinceró sobre ese nuevo look estilo militar y la razón del mismo.

"Simplemente, sentía que mi pelo estaba ya muy largo, así que tenía muchas ganas de cortármelo antes de empezar el torneo. De repente, estaba solo con mi hermano, pero entendió mal la máquina. La única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, así que es justo lo que hice, de ahí este corte nuevo", reconoció Alcaraz.

"La verdad es que no me gusta el pelo. Me estoy riendo mucho con la reacción de la gente, esa es la verdad. Cuando me vi en la pantalla entrando al estadio, era muy extraño verme tan blanco y sin pelo, espero que me ayudara para ser un poco más rápido", bromeó el jugador murciano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com