Chelsea - Barcelona: Partido de la Champions League y alineaciones oficiales, en directo

Sigue en directo el Chelsea - Barcelona de la jornada 5 de la Champions League 2025 - 26.

Lamine Yamal, en un partido del Barcelona

Lamine Yamal, en un partido del BarcelonaReuters

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
El Barcelona se enfrenta hoy (21:00 horas) al Chelsea en la jornada 5 de la fase liga de la Champions League, un auténtico partidazo en Stamford Bridge con dos de los equipos más ofensivos de Europa. Los de Hansi Flick aterrizan en Londres con las buenas sensaciones que les dejó su goleada (4-0) ante el Athletic el pasado sábado en el Spotify Camp Nou.

El equipo azulgrana ha sumado siete puntos en las cuatro primeras jornadas de la Champions League y es undécimo en la clasificación. Dos victorias (Newcastle y Olympiacos), un empate (Brujas) y una derrota (PSG) son el saldo del Barça antes de visitar hoy el sur de Londres.

Onces del Chelsea - Barcelona

  • Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James; Caicedo, Enzo Fernández, Estevao; Garnacho y Neto.
  • Barcelona: Joan García; Balde, Araujo, Cubarsí, Koundé; Frenkie de Jong, Eric García, Fermín; Ferran, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Chelsea - Barcelona de la Champions League.

Barcelona - Athletic: Horario, alineaciones oficiales y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Lamine Yamal y Nico Williams, en un partido de LaLiga EA Sports
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Chelsea - Barcelona: Partido Champions League, en directo

Hansi Flick admite que Raphinha aún no está listo para jugar los 90 minutos y habla sobre Ferran y Marcus Rashford.

Chelsea - Barcelona: Partido Champions League, en directo

Pues ya tenemos los onces del Chelsea y Barcelona confirmado para el partido de hoy en Stamford Bridge. Hansi Flick sale con Eric García en el centro del campo y con Araujo junto a Cubarsí en el eje de la defensa. Repite titularidad bajo los palos Joan García. Ferran Torres, Lamien Yamal y Robert Lewandowski serán las referencias ofensivas culés hoy en Londres.

Enzo Maresca sale con un once bastante previsible, sin Cole Palmer que es baja sensible para el partido de hoy. Recordamos las alineaciones de los dos equipos.

CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Youssouf Fofana, Moisés Caicedo, Reece James; Alejandro Garnacho, Pedro Neto y Estevao.

BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; Eric, De Jong, Fermín; Lewandowski, Yamal y Ferrán.

Chelsea - Barcelona: Partido Champions League, en directo

¡Confirmado también el once del Chelsea! Así sale hoy el equipo de Enzo Maresca: Robert Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James; Caicedo, Enzo Fernández, Estevao; Garnacho y Neto.

Chelsea - Barcelona: Partido Champions League, en directo

¡Tenemos once oficial del Barcelona! Hansi Flick sale con el siguiente once titular hoy ante el Chelsea: Joan García; Balde, Araujo, Cubarsí, Koundé; Frenkie de Jong, Eric García, Fermín; Ferran, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Chelsea - Barcelona: Partido Champions League, en directo

Lamine Yamal ha dejado un mensaje en sus redes sociales horas antes de enfrentarse al Chelsea en Stamford Brigde.

"Siento que estoy volviendo a ser yo mismo, renovado, recargado, reenfocado, sin nada que me impida ser quien soy", reza la voz en 'off' que puede escucharse en un vídeo motivador que ha publicado este martes en sus redes sociales.

Toda un declaración de intenciones de Lamine Yamal el día en el que el Barça se juega en Stamford Bridge dar una paso de gigante para colocarse en el 'top-8' de la fase liga de la máxima competición continental.

Chelsea - Barcelona: Partido Champions League, en directo

Hansi Flick compareció este lunes desde Londres y, pese a asegurar que no está molesto con el equipo médico del club, sí reconoció que hubo un error en el tratamiento de Raphinha.

"No estoy enfadado con nuestro equipo médico. Es fantástico, con mucha experiencia, pero lo que puedo decir es que con Raphinha cometimos errores, es normal, es humano, cometemos errores. Todo el mundo cree en todos. El resto es solo ruido", apuntó el entrenador alemán.

"El Chelsea es uno de los mejores equipos del mundo, tiene grandes jugadores jóvenes, un gran entrenador que le ha dado una identidad, los partidos que he visto ha estado genial. Para nosotros es un gran partido para competir, es la Liga de Campeones. Nunca es fácil. Tenemos que tener fe en nosotros y luchar", explicó Flick sobre el partido de hoy ante el Chelsea.

Chelsea - Barcelona: Partido Champions League, en directo

¡Muy buenas noches y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Chelsea - Barcelona de la jornada 5 de la fase liga de la Champions League! Partidazo en Stamford Bridge entre dos equipos muy ofensivos y que no suelen especular con el marcador. Los de Hansi Flick llegan cargados de moral tras golear (4-0) al Athletic y con la intención de sumar tres puntos que les permitan meterse en el top-8 de la clasificación.

En pocos minutos vamos a conocer los onces de Chelsea y Barcelona para el partido de hoy en Londres. ¡Ya puedes seguir con nosotros en directo el Chelsea - Barcelona!

