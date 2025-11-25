Chelsea - Barcelona: Partido de la Champions League y alineaciones oficiales, en directo

El Barcelona se enfrenta hoy (21:00 horas) al Chelsea en la jornada 5 de la fase liga de la Champions League, un auténtico partidazo en Stamford Bridge con dos de los equipos más ofensivos de Europa. Los de Hansi Flick aterrizan en Londres con las buenas sensaciones que les dejó su goleada (4-0) ante el Athletic el pasado sábado en el Spotify Camp Nou.

El equipo azulgrana ha sumado siete puntos en las cuatro primeras jornadas de la Champions League y es undécimo en la clasificación. Dos victorias (Newcastle y Olympiacos), un empate (Brujas) y una derrota (PSG) son el saldo del Barça antes de visitar hoy el sur de Londres.

Onces del Chelsea - Barcelona

Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James; Caicedo, Enzo Fernández, Estevao; Garnacho y Neto.

Barcelona: Joan García; Balde, Araujo, Cubarsí, Koundé; Frenkie de Jong, Eric García, Fermín; Ferran, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Chelsea - Barcelona de la Champions League.