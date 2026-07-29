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Carlos Alcaraz confirma su presencia en el Six Kings Slam: "¡Vamos!"

El murciano estará en Riad en la tercera edición del Six Kings Slam, junto a Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Álex de Miñaur.

Alcaraz y Sinner se saludan tras el Six Kings Slam

Alcaraz y Sinner se saludan tras el Six Kings Slam GTRES

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Mientras el mundo del tenis sigue al minuto cualquier novedad sobre Carlos Alcaraz, todo apunta a que reaparecerá en el Masters de Cincinnati (torneo en el que aparece inscrito) tras cuatro meses fuera del circuito por una lesión en su muñeca derecha, el murciano confirmaba este martes su presencia en el Six Kings Slam, el multimillonario torneo de exhibición que se celebra desde 2024 en Riad, Arabia Saudí.

El campeón de siete grand slam, quien en las dos ediciones anteriores cedió ante Sinner en la final del Six Kings Slam, publicaba un post en sus redes sociales en el que daba por hecha su presencia en la cita que se jugará entre el 21 y el 24 de octubre.

Carlos Alcaraz será uno de los seis tenistas que participarán en el Six Kings Slam, junto a Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Álex de Miñaur.

En las dos ediciones disputadas hasta la fecha, Jannik Sinner se ha proclamado campeón y en ambas ocasiones ganando en la final a Carlos Alcaraz. En el 2024 el italiano se impuso en tres sets (6-7(3), 6-3 y 6-3) y el año pasado solo necesitó de dos sets (6-2 y 6-4) para llevarse el título y embolsarse seis millones de dólares.

"Estoy feliz de estar de vuelta en Riad para defender mi título del Six Kings Slam una vez más. Es un gran evento con una atmósfera increíble y no puedo esperar para competir este octubre", apunta Sinner.

"Estoy emocionado de volver a Riad para otro Six Kings Slam. La atmósfera siempre es increíble, y es un privilegio ser parte de un evento tan único junto a algunos de los mejores jugadores del mundo", señala Alcaraz.

¿Cuándo regresará Alcaraz a las pistas?

El tenista murciano lleva fuera del circuito desde el pasado 14 de abril, cuando se lesionó de gravedad su muñeca derecha durante su debut en el Conde de Godó ante Otto Virtanen. Esa fue la última vez que se pudo ver a Carlos Alcaraz sobre una pista de tenis en competición. El pupilo de Samu López se ha perdido dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon) y los torneos del Conde de Godó, Madrid, Roma y Queen's.

Alcaraz aparece en la lista de jugadores inscritos en Cincinnati y el US Open, pero su participación en ambos torneos no está al 100% garantizada y dependerá de las sensaciones del murciano con su muñeca derecha.

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