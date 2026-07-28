Marc Cucurella cumple con su palabra tras ganar el Mundial: "Las promesas se cumplen"

"Las promesas se cumplen". Con esta frase y una fotografía tumbado en una camilla de tatuajes, Marc Cucurella ha cumplido este martes con la promesa que hizo hace semanas en Estados Unidos. El futbolista del Real Madrid prometió tatuarse en una parte de su cuerpo la cara de Luis de la Fuente si España lograba ganar la Copa del Mundo. Dicho y hecho. El histórico triunfo de la selección española de fútbol en la final ante Argentina ha obligado al jugador de 28 años de Alella (Barcelona) a cumplir con su palabra.

Este mismo martes ha publicado una imagen en sus redes sociales, justo antes de tatuarse la cara del entrenador de Haro, el hombre que ha llevado a España a conquistar la segunda estrella de su historia, tras el triunfo en Sudáfrica 2010.

El famoso tatuador Ganga ha sido el responsable de tatuar el rostro de Luis de la Fuente en el cuerpo de Marc Cucurella, un recuerdo que le acompañará para siempre al lateral español. En el boceto del tatuaje se puede ver la cara del seleccionador español junto a la Copa del Mundo.

La propia cuenta de la selección española de fútbol mostró su impaciencia por ver el tatuaje de Marc Cucurella y el futbolista respondía mostrando el resultado: un tatuaje con la cara de Luis de la Fuente en la parte posterior del bíceps.

La nueva promesa de Cucurella si se gana el Mundial 2030

El lateral del Real Madrid ha cumplido con su promesa tras conquistar el Mundial 2026 de forma brillante y siendo pieza clave del equipo.

Además, en un segundo vídeo publicado por el influencer Ceciarmy se puede ver como Marc Cucurella se compromete a hacer lo que diga el comentario con más likes, siempre que España consiga ganar el Mundial 2030.