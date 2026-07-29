La IFAB reconoce que la expulsión de Embolo ante Argentina fue un error

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de fijar y regular el reglamento del fútbol mundial, emitió este martes 28 de julio una circular (número 34), en la que reconoce, de forma indirecta, que el futbolista suizo Breel Embolo fue expulsado de forma errónea en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza.

La IFAB aclaró que el VAR puede intervenir si se ha producido un error al identificar al futbolista amonestado, pero no puede utilizarse para revisar si un futbolista finge una falta, como ocurrió entre Breel Embolo y Paredes.

"Una tarjeta amarilla (amonestación) que no constituya una segunda tarjeta amarilla solo podrá ser objeto de revisión para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la propia infracción no podrá ser revisada ni modificada", señala la circular número 34 de la International Football Association Board.

¿Cómo ocurrió con la expulsión de Breel Embolo?

El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza, disputado en Kansasc City, quedó marcado por la expulsión de Breel Embolo en el minuto 72, con 1-1 en el marcador. En un primer momento, el árbitro Joao Pinheiro mostró una cartulina amarilla a Paredes por una supuesta falta sobre el futbolista suizo.

Pero el VAR llamó al colegiado del partido para advertirle de una simulación en la falta por parte de Breel Embolo. El árbitro portugués cambió su decisión tras ver las imágenes, retirando la cartulina al defensor argentino y mostrando una segunda amarilla al jugador suizo, lo que provocó que Suiza se quedara con diez jugadores.

Argentina, con un jugador más, acabó imponiéndose en la prórroga (3-1) y clasificándose para las semifinales del Mundial 2026.

Pese a reconocer el error en el uso del VAR en esa jugada, la IFAB también apunta a una posible modificación del protocolo del videoarbitraje para permitir que pueda entrar en este tipo de acciones en el futuro.

"El uso de la cláusula de identidad equivocada para tratar la simulación durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue bien recibido y se incluirá en la revisión detallada del protocolo del VAR; sin embargo, no podrá utilizarse como tal hasta que esa revisión haya concluido", apunta la International Football Association Board.