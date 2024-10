Alcaraz se desinfla ante Sinner y 'pierde' una millonada en el Six Kings Slam

A la cuarta llegó la vencida. Jannik Sinner, indudable dominador del año 2024, por fin consiguió vencer a Carlos Alcaraz en la presente temporada después de remontar al murciano en la final del Six Kings Slam (6-7, 6-3 y 6-3).

Alcaraz 'deja' escapar 6 millones de dólares

Fue en el partido 'menos' importante, un torneo de exhibición, pero también en el evento que más dinero ha repartido al ganador en toda la historia del tenis: nada más y nada menos que 6 millones de dólares (5'5 millones).

Primera victoria del Sinner ante Alcaraz en 2024: 1 de 4

Esa es la cantidad que se ha adjudicado el italiano tras doblegar a un Carlitos que fue de más a menos. Se llevó el primer parcial en un apretado tie-break y después se desinfló ante el empuje y la constancia de un Jannik que nunca baja los brazos: un doble 6-3 en 1:15 fue suficiente para batir al de El Palmar por primera vez en 2024 -perdió los tres anteriores (Indian Wells, Roland Garros y Pekín)- y por quinta vez en su carrera.

Alcaraz, número 2 de la ATP, sufrió mucho con su segundo saque (solo ganó un 33%) y tuvo que afrontar muchas más bolas de break en contra, pese a que salvó la mayoría (8 de 13). Conectó menos winners (23 a 20) y cometió más errores (14 a 16), pero fue el altísimo nivel tenístico de su rival y ese toque de frescura y concentración que le sigue faltando de vez en cuando el que le privó de la victoria.

Primer gran zarpazo de Arabia en el tenis: ¿torneo de exhibición?

Esta derrota del joven español de 21 años no computará en el recuento oficial, pero este torneo, a la vista queda, tenía poco de exhibición. Seis de los mejores tenistas del planeta, todos los ojos del tenis en él y un montante económico que bien puede ser el triple que se conceda al ganador de un Grand Slam. El mercado saudí ya ha dado el primer zarpazo en el tenis.

Jannik fue el rey de reyes. Y también lo es, desde hace tiempo, de 2024. Año histórico, a la altura del mismísimo Big Three, el que se está marcando el de San Candido: 8 títulos (Open de Australia, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati, US Open, Shanghái y Six Kings Slam). Ha ganado 7 de 8 finales (perdió ante Alcaraz en Pekín) y solo ha cedido en 6 de los 74 partidos de la campaña.

Horas antes se acabó una era

Por otra parte, un par de horas antes, Rafa Nadal y Novak Djokovic escribieron las últimas líneas de una era y de la que es, con permiso de Roger Federer, la mejor rivalidad en la historia del tenis: 61 partidos, 32 victorias de Djokovic, 29 de Nadal, 46 Grand Slams, 75 Masters 1.000, casi 200 títulos ATP y mucho, mucho más. "No te vayas, quédate un poco más", le dijo el serbio al español en la entrevista pospartido tras ganarle 6-2 y 7-6. No es para menos, los más grandes se retroalimentan entre ellos, y si no que se lo digan a CR7-Messi, Prost-Senna, Borg-McEnroe, Bird-Johnson... "Gracias por hacer que supere mis límites todos estos años", le contestó Nadal. No saben nada estos dos...

