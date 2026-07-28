Las dramáticas imágenes del derrumbe de un centro comercial por el terremoto en Japón: Numerosas personas atrapadas y "bastantes muertos"

El terremoto de 7,1 que ha sacudido este martes Japón, ha dejado más de 50 heridos, nueve desaparecidos y numerosos cortes de luz, según ha confirmado en rueda de prensa el Primer Ministro Sanae Takaichi. Se encuentran suspendidos los servicios de tren y avión del país hasta que se pueda garantizar la seguridad en el país.

El seísmo obligó a activar una alerta por tsunami, según ha informado la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Se ha registrado en una zona con elevada actividad sísmica y ha provocado que las autoridades pusieran en marcha los protocolos de emergencia para proteger a la población.

La policía de Japón se espera una tragedia mayor tras el colapso de un centro comercial en el que han confirmado que esperan numerosos fallecidos y atrapados. Confirma NHK, que unos 30 trabajadores siguen atrapados dentro de los escombros del centro comercial y se espera un elevado número de muertos.

Colapso del centro comercial

Varias personas quedaron atrapadas dentro de un centro comercial tras el fuerte terremoto que sacudió el suroeste de Japón, según informaron las autoridades. Los medios locales informan que se produjo una explosión en el centro comercial Aeon Mall tras el terremoto de magnitud 7,1.

Los servicios de emergencia informaron que "muchas personas" quedaron atrapadas dentro del centro comercial Aeon Mall en la ciudad de Kumamoto y la policía se teme lo peor. En la ciudad de Kashima, "el segundo piso de un centro comercial se derrumbó, dejando a muchas personas atrapadas en su interior", informó el departamento de bomberos en un comunicado.

Confirma NHK News que se encuentran desaparecidos 30 trabajadores y las autoridades se centran en buscarlos entre los escombros tras el derrumbe. Las imágenes son desoladoras y el Primer Ministro de Japón, Sanae Takaichi, ha atendido a los medios para hacer balance de la situación tras el seísmo de 7,1.

Cortes de luz y numerosos heridos

"Ya se nos ha informado de que hay personas heridas. Se han producido cortes de electricidad e incendios en algunas zonas, y también se han registrado daños en carreteras y puentes, así como el derrumbe de edificios", afirmó Takaichi.

"Pido a todo el mundo que tome medidas para protegerse, incluida la evacuación a un lugar seguro".

Según la agencia de gestión de catástrofes, se ha ordenado a unas 300 000 personas que se dirijan a centros de evacuación, mientras que Takaichi señaló que se desplegarían 3 600 soldados para ayudar en las labores de recuperación tras la catástrofe. También han confirmado que varios edificios comenzaron a arder.

El seísmo se ha registrado a las 16:27 hora local (07:27 GMT) y ha tenido su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la isla de Kyushu. El temblor se ha dejado sentir con especial intensidad en distintas áreas de la región, donde se ha alcanzado el nivel máximo de la escala sísmica japonesa, un sistema de siete niveles que mide la intensidad del movimiento en superficie y el potencial destructivo del terremoto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.