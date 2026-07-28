El juicio del caso Kitchen queda visto para sentencia después de cuatro meses

El juicio por el caso Kitchen ha quedado este martes visto para sentencia. Tras casi cuatro meses de sesiones, los acusados han contado con su última oportunidad para dirigirse al tribunal, aunque tanto el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como su ex secretario de Estado, Francisco Martínez, y el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, han renunciado a hacer uso de la palabra.

Quien sí ha intervenido ha sido el excomisario José Manuel Villarejo, que ha restado relevancia a las anotaciones recogidas en sus conocidos diarios. "Ahora mismo no sabría ni siquiera explicar por qué anoté determinadas cosas", ha afirmado ante el tribunal.

Durante su intervención, Villarejo también ha pedido perdón por las conversaciones que se han hecho públicas a lo largo de los últimos años. "Lamento profundamente el daño que le he podido hacer a todos aquellos que se han visto incursos en ello", ha señalado, al tiempo que ha asegurado estar tranquilo y ha insistido en que "la verdad saldrá a la luz".

También ha tomado la palabra el que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos, quien ha defendido que "jamás" fue consciente de estar participando en ninguna actuación ilegal. Además, ha negado cualquier implicación en la presunta sustracción de documentación que, supuestamente, comprometía a altos cargos del Partido Popular.

Con ello concluye el juicio sobre la denominada operación Kitchen, la supuesta trama impulsada desde la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar a Luis Bárcenas y hacerse con la documentación que conservaba, entre ella supuestas pruebas de la financiación irregular del Partido Popular. El procedimiento queda ahora pendiente de la sentencia que dicte la Audiencia Nacional.

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