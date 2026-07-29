Rafa Jódar derrota a Arthur Fils en un convincente estreno en Washington

Rafa Jódar arrancó este martes con buen pie en el ATP500 de Washington y derrotó en dos sets (7-6(5) y 6-3) al francés Arthur Fils, un triunfo que le permite acceder a los octavos de final, donde se medirá al japonés Kei Nishikori. El de Leganés vengó la derrota de las semifinales del Conde de Godó ante un Fils que terminó el duelo con problemas físicos.

No era un debut sencillo para Jódar ante un Arthur Fils que por tenis es uno de los mejores jugadores del mundo. Solo su delicado físico han impedido que el tenista de Bondoufle se consolide en el top-10 mundial. El partido entre Jódar y Fils comenzó con sendas roturas de servicio, pero a partir de ahí ambos defendieron su saque en un intenso primer set hasta llegar al ti-break. Allí, el de Leganés se impuso por 7-5, al convertir la tercera bola de set de la que dispuso.

En el segundo set, Rafa Jódar logró un break a la postre decisivo en el tercer juego, colocándose 2-1 arriba y saque. Arthur Fils se vio obligado a pedir un tiempo médico, pero no pudo cambiar la inercia ya ganadora de un Jódar que cerró el duelo en una hora y 52 minutos.

El tenista madrileño, actual 24 del ranking, se medirá en octavos de final al japonés Kei Nishikori, quien se impuso con remontada al chino Shang en tres sets (6-7(3), 6-3 y 6-4).

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el US Open tras hacer escala en los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati.

Rafa Jódar: "Ver a compañeros y entrenadores en las gradas me hace ilusión"

Rafa Jódar aseguró tras su debut este martes en el Abierto de Washington que le ilusiona que vengan a verle compañeros y entrenadores de la Universidad de Virginia, donde estudió el año pasado y muy cercana a la capital.

"Es un torneo que sé que está muy cerca de la universidad en la que estuve el año pasado y que venga mucha gente, compañeros del equipo y entrenadores a ver los partidos es algo que hace ilusión", admitió el de Leganés.

"Verlos en las gradas disfrutando y animándome es una cosa que me alegra mucho", añadió Jódar. Antes de dar el salto al circuito, Jódar compitió en la NCAA para la Universidad de Virginia, que está ubicada en Charlottesville, a unas dos horas de Washington.

Respecto al partido con Fils, Jódar destacó que pudo "llevar siempre la iniciativa en el primer set" y el "gran trabajo en los puntos importantes" tanto en el desempate y como en la segunda manga.

"Nunca quieres empezar con un 'break' abajo, pero así es como se ha presentado el partido. Hay que aceptarlo y pensar que en mis juegos al resto también puedo hacer mucho daño, y así ha sido. He recuperado el 'break' muy, muy pronto en el set", analizó el tenista madrileño.

"Hemos jugado a un gran nivel en los dos partidos. En el Godó, él subió su nivel en el segundo y tercer set. Son situaciones que se plantean en el partido y que no se pueden controlar. Al final, dos partidos a un nivel muy alto que se deciden por muy poco", concluyó Jódar.