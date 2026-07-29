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Ceuta en situación "extremadamente grave" con la llegada de migrantes: cinco horas a nado y "mucho frío"

Un joven marroquí ha sido el último en llegar este pasado martes y Antena 3 Noticias ha tenido la posibilidad de poder preguntarle por su situación.

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Ceuta en situación "extremadamente grave" con la llegada de migrantes: 5 horas a nado y "mucho frío" | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
Publicado:

Ceuta ha vuelto a vivir esta madrugada un episodio de grave crisis humanitaria por el incremento de las llegadas de personas migrantes. Las autoridades de Ceuta piden medidas urgentes y han calificado la situación como "extremadamente grave".

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) vuelve a encontrarse al límite de su capacidad tras varias noches consecutivas marcadas por la llegada de centenares de personas, tanto adultas como menores de edad, que alcanzan las costas ceutíes, principalmente durante la noche.

Durante la madrugada de este martes, vecinos de una popular barriada próxima a la playa de la Almadraba atendieron a varias personas que llamaron a las puertas de sus viviendas tras completar la travesía a nado. Antena 3 Noticias ha conseguido las imágenes en exclusiva de la llegada de varios migrantes y ha podido hablar con uno de ellos.

Cinco horas a nado

Antena 3 Noticias ha podido hablar con uno de los últimos migrantes que han llegado a nado a Ceuta. Un viaje a nado desde Marruecos que ha durado cinco horas. El joven viene solo y ha tenido que nadar por una ruta que muchas veces acaba en tragedia.

El joven migrante llegaba con claros síntomas de hipotermia, "frío, frío", explicaba el chico. Más de un millar de personas han hecho el mismo recorrido en los últimos días.

Las autoridades han tenido que duplicar esfuerzos teniendo que vigilar la zona en una situación que han tenido incluso que rescatar a quienes no pueden más. Cuatro personas han perdido la vida intentando llegar a nado a las costas de Ceuta.

Deshidratados y con neopreno

"Algunos venían completamente deshidratados y todavía llevaban puestos los trajes de neopreno. Les dimos agua, leche caliente y algo de ropa seca. Después se marcharon", relata uno de los residentes que auxilió a varios de los recién llegados.

El CETI se aproxima ya a las 700 personas acogidas, mientras que alrededor de 500 permanecen concentradas a las puertas del centro, a la espera de poder acceder a unas instalaciones dependientes de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Solamente en una noche, han llegado 300 personas y la Guardia Civil le pide al Gobierno medidas urgentes.

Por el momento, la Delegación del Gobierno en Ceuta no ha facilitado un balance actualizado de las llegadas registradas durante los últimos días. Tampoco la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil en Ceuta ha aportado datos sobre el número de personas interceptadas o rescatadas durante este nuevo episodio de presión migratoria.

Desde ambas administraciones se remiten únicamente al comunicado conjunto difundido este lunes, sin ofrecer cifras actualizadas de las entradas.

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