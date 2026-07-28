La Comunidad de Madrid retira la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano

Problema grave para el Rayo Vallecano a menos de un mes de comenzar LaLiga. La Comunidad de Madrid ha dictado una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al club presidido por Martín Presa al detectar, tras una auditoría iniciada en octubre, graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.

"Nosotros hemos dictado una orden de extinción de la concesión que tiene una medida cautelar, que es la suspensión de la concesión al concesionario", ha explicado en un encuentro con los medios el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, quien ha sostenido que, como consecuencia de esta decisión, "el Rayo ahora mismo ya no es el concesionario del estadio"

Los trabajos de reparación comenzarán este miércoles y el Rayo Vallecano deberá buscar un estadio alternativo para los primeros partidos de LaLiga. El jueves 20 de agosto reciben al Alavés en la segunda jornada y el fin de semana de 5 y 6 de septiembre recibirán al Racing de Santander en la jornada 4. Lo más probable es que ese duelo tampoco se pueda jugar en Vallecas, al estimarse que las obras se pueden extender uno o dos meses.

La Comunidad de Madrid, titular del recinto, asumirá desde este miércoles las actuaciones urgentes necesarias para garantizar la seguridad de las personas y conseguir que el conjunto franjirrojo pueda volver a disputar sus partidos en Vallecas "en el menor tiempo posible".

Mariano de Paco Serrano ha señalado que la Comunidad realizará "una serie de reformas urgentes" para que el club pueda regresar cuanto antes al estadio.

Según el informe, existe una situación de "obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" que compromete la seguridad y la operatividad del estadio. El documento recoge deficiencias en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y el alumbrado de emergencia, además de problemas higiénico-sanitarios y de salubridad.

"La auditoría nos dice que no se podía garantizar la seguridad de las personas, tampoco la salubridad, por todos estos elementos que faltaban", ha indicado De Paco, quien ha defendido que la Comunidad tiene "la obligación de intervenir de inmediato" y ejecutar las reformas pertinentes.

El club ha hecho caso omiso de todos los requerimientos de la Administración. Solicitó un plazo más amplio después de los primeros 15 días, se lo dimos y no ha presentado ningún documento", ha afirmado el responsable autonómico.

Sorpresa en el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano se ha mostrado "muy sorprendido" por la decisión de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid de suspender cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas.

"Estamos muy sorprendidos y trabajamos para solventar esta situación", indicaron a EFE fuentes del club.

Durante el periodo en el que se extiendan las obras, el Rayo Vallecano deberá jugar sus partidos en un estadio alternativo, una decisión que deberá tomar previo acuerdo con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.

Hay un procedimiento interno en LaLiga con el club en el que decidirán cuál es el estadio en el que se disputa el primer partido", ha señalado De Paco.

El consejero ha asegurado que tanto LaLiga como la Federación garantizan que la competición continuará con normalidad y que el Rayo dispondrá de una instalación alternativa durante el tiempo que duren los trabajos de adecuación.

"La competición no se va a ver mermada, va a continuar y el Rayo tendrá un estadio alternativo para jugar esos primeros partidos de Liga", ha manifestado.

La decisión, segura el consejero, ha sido comunicada a LaLiga, a la Real Federación Española de Fútbol y a la Federación de Fútbol de Madrid.

"Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que el Rayo Vallecano pueda seguir jugando en Vallecas, como hemos dicho desde el primer momento, en un estadio en condiciones", ha aclarado Mariano de Paco Serrano

"Nosotros hemos planteado ya la reforma integral del estadio, que vamos a seguir acometiendo y vamos a seguir dando los pasos para que el Rayo Vallecano juegue en Vallecas en el estadio que se merece", ha concluido De Paco.