Una ardilla invade el campo en pleno partido de béisbol en Estados Unidos

El Comerica Park fue testigo de una visita especial en el partido entre los Detroit Tigers y los Baltimore Orioles de la MLB. Una ardilla negra entró en el terreno de juego y se hizo con el protagonismo durante unos minutos.

La imagen sorprendió tanto los comentaristas como a los espectadores, sobre todo cuando el equipo de jardineros trató de atraparla y el roedor se escabullía con sus rápidos movimientos. Los miembros del personal de mantenimiento intentaron detenerla lanzándole toallas y tratando de cogerla con las manos sin fuerza excesiva para no causar ningún daño al animal.

El final de la persecución

El jardinero Leody Taveras fue quien puso fin a la cómica escena. Atrapó al roedor con su guante y se lo dio al personal del estadio para que se pudiese reanudar el partido. Eso sí, siempre teniendo en cuenta la seguridad del animal.

El resultado final

La ardilla fue lo mejor del día para los fans de Detroit, ya que su equipo cayó derrotado por 8-5 ante los Orioles. Los Baltimore acumulan tres derrotas seguidas y su presencia en la postemporada parece cada vez más complicada.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.