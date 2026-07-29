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Caso Begoña

La Complutense reclama a Begoña Gómez más de 100.000 euros por el uso del software que se investiga en la causa

La Universidad hace ese planteamiento en el escrito de conclusiones presentado ante el próximo juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia de Madrid. Begoña Gómez decide cambiar de abogado.

Begoña Gómez

La Complutense reclama a Begoña Gómez más de 100.000 euros por el uso del software que se investiga en la causa | EFE

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Manuel Pinardo
Publicado:

La Universidad Complutense de Madrid reclama a Begoña Gómez y a su asesora que abonen 113.509 euros en concepto de responsabilidad civil por el uso del 'software' investigado en la causa contra ellas y de personal de la institución educativa, mientras que la Fiscalía ha vuelto a pedir la absolución.

La Complutense hace ese planteamiento en el escrito de conclusiones presentado ante el próximo juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia de Madrid por tráfico de influencias y malversación y en el que cifra en esa cantidad el coste del desarrollo del 'software' en el seno de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que dirigía Gómez y que, según la instrucción judicial, habría sido destinado a fines privados.

La Universidad ejerce como perjudicada

La Universidad, que ejerce la acción civil como perjudicada, aspira además a que se le restituya la titularidad y control del 'software', "así como de cuantos elementos, soportes, dominios, accesos, credenciales, archivos, documentación técnica, códigos fuente, registros, marcas, derechos de explotación o cualesquiera otros activos materiales o inmateriales vinculados al mismo obren en poder de las personas que resulten condenadas".

El juez Peinado pidió a las partes que presentaran nuevos escritos para el juicio con jurado después de que la propia Audiencia Provincial archivara los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había imputado a la mujer de Sánchez.

De este modo, recuerda que Begoña Gómez codirigió una cátedra extraordinaria en la institución educativa y remarca que "la circunstancia de que parte de los recursos destinados" a ella procedieran de aportaciones privadas "no altera su naturaleza, en tanto dichos recursos quedaban afectados al cumplimiento de fines de interés público de carácter universitario y educativo".

Por todo ello, cuantifica "provisionalmente el perjuicio económico en 113.509,32 euros, derivado, de una parte, de la pérdida de disponibilidad del 'software' desarrollado con recursos públicos y, de otra, del coste correspondiente a las retribuciones satisfechas con fondos públicos al personal cuya actividad, indiciariamente, habría sido destinada a fines particulares".

Begoña Gómez cambia de abogado

La mujer de Pedro Sánchez ha decidido cambiar de abogado a las puertas del juicio. Begoña ha comunicado al Juez Peinado que ha dejado la defensa de Antonio Camacho, quien era su abogado hasta ahora, y será Jaime Campaner quien la asista a partir de ahora en la causa por presunto tráfico de influencias y malversación.

El juez Peinado da cinco días a las defensas

Peinado ha dado un plazo de cinco días para que las acusadas presenten sus escritos de defensa en una providencia dictada este martes, en la que da además tres días para que ambas indiquen si renuncian a la celebración de la audiencia preliminar sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.

La Fiscalía ha señalado en un escrito enviado al juzgado del juez Peinado que no formulará escrito de acusación, sino de conclusiones absolutorias, en coherencia con la postura mantenida hasta ahora, al no ver delito en este procedimiento.

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