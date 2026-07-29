Muere una de las heridas del incendio de Los Gallardos, en Almería, y ascienden a 14 las víctimas mortales

La tragedia del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) sigue dejando consecuencias semanas después de que las llamas fueran extinguidas. Una de las mujeres que permanecía hospitalizada por las graves lesiones sufridas durante el fuego ha fallecido, elevando a 14 el número de víctimas mortales relacionadas con este siniestro, según han confirmado fuentes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

La paciente había sido trasladada al centro sevillano tras resultar gravemente herida en el incendio declarado el pasado 9 de julio. Ingresó directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos con quemaduras que afectaban al 70% de la superficie corporal. Desde entonces permanecía bajo la atención de los especialistas de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados, aunque finalmente no ha podido superar la gravedad de las lesiones.

Tres personas continúan hospitalizadas

Con este fallecimiento, el balance de víctimas mortales del incendio asciende a 14 personas. Además, otras tres permanecen ingresadas en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío como consecuencia del mismo incendio.

Hasta ahora, las víctimas mortales correspondían a doce ciudadanos extranjeros, procedentes del Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos y Francia, además de un ciudadano español. Todos ellos eran mayores de edad.

Un incendio de comportamiento extremo

El incendio de Los Gallardos fue dado por extinguido por el Plan Infoca hace apenas unos días, después de calcinar un perímetro definitivo de 5.200 hectáreas en el Levante almeriense. Los especialistas calificaron el comportamiento del fuego como extraordinario, debido a su elevada intensidad y a una velocidad de propagación poco habitual, que llegó a alcanzar los 128 metros por minuto.

La gravedad del siniestro ha llevado al Consejo de Ministros a aprobar este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una medida que permitirá activar el paquete de ayudas estatales para los municipios afectados y los damnificados.

Mientras avanzan las actuaciones para la recuperación de la zona, la investigación judicial continúa para determinar el origen exacto del incendio. El juzgado instructor trabaja de forma coordinada con la Guardia Civil y la brigada de investigación de agentes forestales. Entre las primeras hipótesis figura el aviso recibido por el servicio de emergencias 112, que alertó de un fuego originado en una cuneta, presuntamente provocado por la caída de un cable eléctrico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.