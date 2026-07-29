Incendios forestales
Última hora de los incendios en España en directo: La ola de calor pone a prueba la evolución de los incendios; nivel 2 de emergencia en un nuevo fuego en León
El avance de las llamas se contiene en Madrid y Ávila, aunque el aumento de las temperaturas mantiene la máxima vigilancia sobre los principales frentes. Nuevo incendio en León.
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Los incendios que afectan a España afrontan una jornada decisiva. Tras varios días de avance ininterrumpido de las llamas, la evolución en Madrid y Ávila ofrece un respiro gracias al trabajo de los equipos de extinción, que han conseguido contener los principales frentes. Sin embargo, la llegada de una nueva ola de calor mantiene la preocupación de los servicios de emergencia, que advierten de que el aumento de las temperaturas y los cambios de viento podrían complicar de nuevo la situación.
La mejora ha permitido que miles de personas puedan regresar a sus viviendas. En la Comunidad de Madrid, cerca de 24.000 vecinos evacuados han vuelto ya a sus casas y otras 20.000 personas han salido del confinamiento. El delegado del Gobierno ha destacado que el regreso se está desarrollando "sin incidentes" y ha señalado que las administraciones ya trabajan para iniciar la fase de reparación tras la aprobación de la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.
Nuevo incendio en León
Un nuevo incendio forestal mantiene en alerta a la provincia de León. Un total de 66 vecinos han tenido que ser evacuados de las localidades de La Utrera y La Velilla, mientras que otras dos poblaciones permanecen confinadas como medida preventiva. Ante la evolución de las llamas, la Junta de Castilla y León ha activado el nivel 2 de emergencia y ha desplegado un amplio operativo de extinción. Los bomberos trabajan sobre el terreno para intentar frenar el avance del fuego y evitar que el incendio afecte a nuevas zonas habitadas.
El regreso deja al descubierto la huella del fuego
La vuelta a casa ha estado marcada por la incertidumbre. En municipios de Madrid y Ávila, muchos vecinos se han encontrado con vehículos calcinados, parcelas arrasadas y montes completamente ennegrecidos. En algunos casos, las llamas llegaron hasta las puertas de las viviendas, aunque lograron detenerse antes de alcanzar el interior.
"Todo fundido. Mira el coche. Tengo tres coches y no podía llevarme los tres, era imposible", relata uno de los vecinos afectados. Otro explica que todavía seguía apagando pequeños focos dentro de su finca: "He enfriado todos los pinos porque todavía salía fuego; después de cinco días seguía saliendo humo del suelo".
Ahora comienza una nueva etapa para quienes han recuperado sus hogares. Además de limpiar cenizas y evaluar daños, muchos vecinos intentan restablecer servicios básicos como el suministro de agua y electricidad, mientras tramitan los primeros partes con las compañías aseguradoras.
El fuego sigue activo y preocupa el calor
Aunque el incendio madrileño evoluciona hacia una fase de estabilización y el avance de las llamas se ha frenado en las últimas horas, los efectivos continúan desplegados para consolidar el perímetro. La atención permanece centrada en el entorno del pantano de San Juan, mientras que en Ávila los trabajos se concentran en Mijares, Casillas y otros puntos del Valle del Tiétar.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confiado en que durante esta jornada pueda iniciarse la fase de liquidación, aunque ha advertido de que la llegada de la cuarta ola de calor del verano puede dificultar las labores de extinción.
Castellón mantiene la máxima vigilancia
La situación continúa siendo más complicada en Castellón. El incendio permanece activo y los equipos trabajan intensamente para contener los rebrotes registrados en la zona de Artana y evitar que las llamas avancen hacia el entorno de la ermita de Santa Bárbara, en Onda.
El fuego ha calcinado ya unas 10.000 hectáreas. Mientras unos 10.000 vecinos han podido regresar a sus viviendas, alrededor de 7.000 personas permanecen todavía desalojadas. En municipios como La Vilavella continúan las restricciones por la calidad del aire y por la falta de agua potable, lo que ha obligado a repartir mascarillas y agua embotellada entre la población.
Atención psicológica para los afectados
Más allá de los daños materiales, las administraciones comienzan a atender el impacto emocional que deja una emergencia de estas características. La Comunidad de Madrid ha desplegado seis autobuses con oficinas móviles para prestar apoyo psicológico a los vecinos afectados por los desalojos y la pérdida de viviendas o explotaciones.
Mientras tanto, los bomberos continúan trabajando sin descanso. El objetivo es consolidar los avances logrados antes de que el incremento de las temperaturas y el viento vuelvan a favorecer el comportamiento extremo del fuego.
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La evolución del incendio forestal que afecta a la Comunidad de Madrid mejora tras una noche marcada por unas condiciones meteorológicas más favorables. Los trabajos de extinción han permitido avanzar en la estabilización del perímetro y reducir la intensidad del fuego, aunque las autoridades insisten en mantener la prudencia. El operativo continuará centrado en asegurar el perímetro, vigilar posibles reactivaciones y enfriar los puntos calientes antes de que la nueva ola de calor complique de nuevo la situación.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los incendios mantienen 29 carreteras cerradas en cuatro provincias
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Última hora de los incendios en España, en directo: Los medios aéreos vuelven a operar en el incendio de Castellón tras una noche de avances
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Última hora de los incendios en España, en directo: Madrid afronta una jornada de hasta 39 grados por la nueva ola de calor
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Última hora de los incendios en España, en directo: La cuarta ola de calor dispara los avisos en casi toda España
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Última hora de los incendios en España, en directo: Casillas y Mijares centran la vigilancia ante el riesgo de nuevos focos
Los equipos de extinción mantienen la máxima atención sobre las zonas de Casillas y Mijares, dos de los puntos más sensibles del incendio de Ávila. Aunque el avance de las llamas se ha frenado en las últimas horas, los efectivos trabajan para consolidar el perímetro antes de que el aumento de las temperaturas complique la situación. El posible cambio de viento y la llegada de una nueva ola de calor mantienen en alerta al operativo desplegado sobre el terreno.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los afectados denuncian la falta de prevención tras otro verano de incendios
El regreso a los municipios afectados también deja espacio para la crítica. Algunos vecinos consideran que los incendios vuelven a repetirse cada verano y reclaman más medidas de prevención para evitar nuevas tragedias. Mientras comienzan las tareas de limpieza y reconstrucción, los residentes insisten en que, además de recuperar los daños provocados por el fuego, es necesario reforzar las actuaciones para reducir el riesgo de que una situación similar vuelva a producirse
Última hora de los incendios en España, en directo: Ávila afronta horas decisivas ante el riesgo de reactivaciones
Los equipos desplegados en la provincia de Ávila mantienen la vigilancia sobre los principales focos del incendio, especialmente en la zona de Mijares. Después de lograr contener el avance de las llamas, los efectivos trabajan para consolidar el perímetro antes de la llegada de temperaturas más elevadas y posibles cambios de viento. Las próximas horas serán determinantes para comprobar si los avances conseguidos pueden mantenerse.
Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio deja una profunda huella en la Sierra de Espadán
Más allá de las viviendas, el fuego ha transformado por completo el paisaje de la Sierra de Espadán. Los vecinos que han podido regresar lamentan el impacto medioambiental provocado por las llamas y asumen que la recuperación del entorno será un proceso largo. Aunque muchas casas han logrado salvarse, la pérdida de masa forestal se ha convertido en una de las principales preocupaciones de quienes viven en la zona.
Última hora de los incendios en España, en directo: La calidad del aire obliga a repartir agua y mascarillas en La Vilavella
Los vecinos de La Vilavella afrontan el regreso a casa con restricciones derivadas del incendio. El Ayuntamiento, con apoyo de la Generalitat, ha comenzado a distribuir agua embotellada tras detectarse problemas en el abastecimiento, mientras también reparte mascarillas por la mala calidad del aire. Los residentes pueden salir únicamente para actividades esenciales y permanecen atentos a los resultados de las analíticas que determinarán cuándo podrá recuperarse el consumo habitual de agua.
Última hora de los incendios en España, en directo: Castellón mantiene el máximo nivel de alerta por un incendio que sigue fuera de control
El incendio de Castellón continúa siendo el frente que más preocupa a los equipos de emergencia. Las llamas permanecen sin control y en las últimas horas han aparecido nuevos focos que mantienen la incertidumbre entre los vecinos. Más de 600 efectivos y 34 medios aéreos trabajan para frenar el avance del fuego, especialmente en la zona de Artana y la ermita de Santa Bárbara, mientras miles de personas siguen pendientes de poder regresar a sus viviendas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los vecinos vuelven con miedo a descubrir los efectos del incendio
Después de varios días fuera de sus hogares, los vecinos de distintos municipios de Madrid y Ávila regresan con preocupación por el estado de sus viviendas. Muchos se encuentran con coches calcinados, árboles quemados y parcelas afectadas por el fuego. A pesar de los daños, quienes han conservado sus casas destacan el alivio de poder volver, aunque reconocen que recuperar la normalidad llevará tiempo.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los negocios reabren tras la emergencia con la mirada puesta en la recuperación
Poco a poco la actividad vuelve a los municipios afectados por los incendios. Algunos comercios han podido reabrir sus puertas coincidiendo con el regreso de los vecinos, aunque la prioridad sigue siendo recuperar la normalidad. Empresarios y autónomos afrontan ahora la limpieza de cenizas y la evaluación de posibles daños, mientras confían en que el retorno de la población permita reactivar la vida económica de las localidades.
Última hora de los incendios en España, en directo: Evacuadas 66 personas por un nuevo incendio forestal declarado en León
Un nuevo incendio forestal mantiene en alerta a la provincia de León. Un total de 66 vecinos han tenido que ser evacuados de las localidades de La Utrera y La Velilla, mientras que otras dos poblaciones permanecen confinadas como medida preventiva. Ante la evolución de las llamas, la Junta de Castilla y León ha activado el nivel 2 de emergencia y ha desplegado un amplio operativo de extinción. Los bomberos trabajan sobre el terreno para intentar frenar el avance del fuego y evitar que el incendio afecte a nuevas zonas habitadas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Madrid prepara la fase de reparación tras el regreso de los evacuados
El regreso de miles de vecinos evacuados marca el inicio de una nueva etapa tras varios días de incendios. El Gobierno ya trabaja en la puesta en marcha de la fase de reparación, después de que el Consejo de Ministros aprobara la declaración de zona gravemente afectada. Las primeras ayudas permitirán atender los daños personales y materiales sufridos por los municipios afectados mientras continúa la vigilancia sobre el incendio.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los bomberos consolidan el perímetro antes de la llegada del calor extremo
Los equipos de extinción aprovechan la mejora de las últimas horas para reforzar las zonas más sensibles de los incendios de Madrid y Ávila. El objetivo es asegurar el perímetro y evitar reactivaciones antes de la llegada de una nueva ola de calor que podría complicar la situación. Aunque las llamas no han avanzado recientemente, los servicios de emergencia mantienen un amplio dispositivo ante el riesgo de cambios en las condiciones meteorológicas.
Última hora de los incendios en España, en directo: La atención psicológica se convierte en otra prioridad tras los incendios
Las consecuencias de los incendios van mucho más allá de los daños materiales. La Comunidad de Madrid ha desplegado seis autobuses con oficinas móviles para ofrecer apoyo psicológico a las personas afectadas por los desalojos y la emergencia. El objetivo es atender a quienes han vivido jornadas de incertidumbre, evacuaciones y pérdida de bienes. Las administraciones recuerdan que el impacto emocional puede prolongarse en el tiempo y animan a los vecinos a solicitar ayuda si la necesitan.
Última hora de los incendios en España, en directo: El calor amenaza con complicar la evolución de los incendios
La mejora registrada en las últimas horas mantiene el optimismo entre los equipos de extinción, pero la llegada de una nueva ola de calor obliga a extremar la vigilancia. Las previsiones apuntan a un aumento de las temperaturas y a una reducción de la humedad, un escenario que podría favorecer nuevas reactivaciones. Los efectivos trabajan para consolidar los avances logrados antes de que cambien las condiciones meteorológicas.
Última hora de los incendios en España, en directo: El paisaje calcinado recibe a los evacuados que vuelven a casa
La vuelta a casa de los vecinos evacuados deja imágenes marcadas por el paso del fuego. Árboles reducidos a cenizas, vehículos calcinados y parcelas afectadas forman parte del escenario que encuentran muchos residentes al regresar a sus municipios. Aunque numerosas viviendas han logrado salvarse de las llamas, ahora comienza la evaluación de daños y las tareas de limpieza para intentar recuperar la normalidad tras varios días de emergencia.
Última hora de los incendios en España, en directo: Miles de vecinos regresan a sus casas tras contenerse el incendio en Madrid
Los incendios dejan las primeras noticias positivas en la Comunidad de Madrid. Cerca de 24.000 personas evacuadas han podido regresar a sus viviendas después de que el fuego entrara en fase de estabilización. Aunque el incendio continúa activo, las llamas no han avanzado durante las últimas horas, lo que ha permitido levantar parte de las restricciones. Los vecinos vuelven con incertidumbre para comprobar el estado de sus casas, mientras los equipos de emergencia continúan consolidando el perímetro y vigilando posibles reactivaciones.
Última hora de los incendios en España, en directo: Iniciamos el miuto a minuto
¡¡Buenos días!!
Nos enfrentamos a una nueva jornada en la lucha contra el fuego en los diferentes puntos de España. Les proporcionaremos la información actualizada a lo largo del día.
Muchas gracias.
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