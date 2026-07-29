Última hora de los incendios en España en directo: La ola de calor pone a prueba la evolución de los incendios; nivel 2 de emergencia en un nuevo fuego en León

Los incendios que afectan a España afrontan una jornada decisiva. Tras varios días de avance ininterrumpido de las llamas, la evolución en Madrid y Ávila ofrece un respiro gracias al trabajo de los equipos de extinción, que han conseguido contener los principales frentes. Sin embargo, la llegada de una nueva ola de calor mantiene la preocupación de los servicios de emergencia, que advierten de que el aumento de las temperaturas y los cambios de viento podrían complicar de nuevo la situación.

La mejora ha permitido que miles de personas puedan regresar a sus viviendas. En la Comunidad de Madrid, cerca de 24.000 vecinos evacuados han vuelto ya a sus casas y otras 20.000 personas han salido del confinamiento. El delegado del Gobierno ha destacado que el regreso se está desarrollando "sin incidentes" y ha señalado que las administraciones ya trabajan para iniciar la fase de reparación tras la aprobación de la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Nuevo incendio en León

Un nuevo incendio forestal mantiene en alerta a la provincia de León. Un total de 66 vecinos han tenido que ser evacuados de las localidades de La Utrera y La Velilla, mientras que otras dos poblaciones permanecen confinadas como medida preventiva. Ante la evolución de las llamas, la Junta de Castilla y León ha activado el nivel 2 de emergencia y ha desplegado un amplio operativo de extinción. Los bomberos trabajan sobre el terreno para intentar frenar el avance del fuego y evitar que el incendio afecte a nuevas zonas habitadas.

El regreso deja al descubierto la huella del fuego

La vuelta a casa ha estado marcada por la incertidumbre. En municipios de Madrid y Ávila, muchos vecinos se han encontrado con vehículos calcinados, parcelas arrasadas y montes completamente ennegrecidos. En algunos casos, las llamas llegaron hasta las puertas de las viviendas, aunque lograron detenerse antes de alcanzar el interior.

"Todo fundido. Mira el coche. Tengo tres coches y no podía llevarme los tres, era imposible", relata uno de los vecinos afectados. Otro explica que todavía seguía apagando pequeños focos dentro de su finca: "He enfriado todos los pinos porque todavía salía fuego; después de cinco días seguía saliendo humo del suelo".

Ahora comienza una nueva etapa para quienes han recuperado sus hogares. Además de limpiar cenizas y evaluar daños, muchos vecinos intentan restablecer servicios básicos como el suministro de agua y electricidad, mientras tramitan los primeros partes con las compañías aseguradoras.

El fuego sigue activo y preocupa el calor

Aunque el incendio madrileño evoluciona hacia una fase de estabilización y el avance de las llamas se ha frenado en las últimas horas, los efectivos continúan desplegados para consolidar el perímetro. La atención permanece centrada en el entorno del pantano de San Juan, mientras que en Ávila los trabajos se concentran en Mijares, Casillas y otros puntos del Valle del Tiétar.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confiado en que durante esta jornada pueda iniciarse la fase de liquidación, aunque ha advertido de que la llegada de la cuarta ola de calor del verano puede dificultar las labores de extinción.

Castellón mantiene la máxima vigilancia

La situación continúa siendo más complicada en Castellón. El incendio permanece activo y los equipos trabajan intensamente para contener los rebrotes registrados en la zona de Artana y evitar que las llamas avancen hacia el entorno de la ermita de Santa Bárbara, en Onda.

El fuego ha calcinado ya unas 10.000 hectáreas. Mientras unos 10.000 vecinos han podido regresar a sus viviendas, alrededor de 7.000 personas permanecen todavía desalojadas. En municipios como La Vilavella continúan las restricciones por la calidad del aire y por la falta de agua potable, lo que ha obligado a repartir mascarillas y agua embotellada entre la población.

Atención psicológica para los afectados

Más allá de los daños materiales, las administraciones comienzan a atender el impacto emocional que deja una emergencia de estas características. La Comunidad de Madrid ha desplegado seis autobuses con oficinas móviles para prestar apoyo psicológico a los vecinos afectados por los desalojos y la pérdida de viviendas o explotaciones.

Mientras tanto, los bomberos continúan trabajando sin descanso. El objetivo es consolidar los avances logrados antes de que el incremento de las temperaturas y el viento vuelvan a favorecer el comportamiento extremo del fuego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.