Mostar celebra su 460º edición de la competición de saltos más antigua del mundo

Es la tradición de saltos más antigua del mundo. Desde el siglo XVI, cuando se construyó el icónico puente de Mostar, los habitantes de esta localidad de Bosnia y Herzegovina se lanzan al agua desde una altura de 30 metros. Este puente, Patrimonio de la Humanidad, es un símbolo de la época otomana y tuvo que ser reconstruido en 2003 tras la Guerra de los Balcanes (1992 - 1995).

El pasado domingo 26 de julio se celebró la 460º edición de esta histórica prueba de saltos, donde los clavadistas desafiaron la gravedad lanzándose desde lo alto del Puente Viejo hacia las aguas del río Neretva.

La competición se divide en dos modalidades: Salto de cabeza y saltos de pies, en esta última el triunfo volvió a tener el mismo dueño, Igor Kazic.

"Esta es mi undécima victoria y es un honor, como cada vez. Es un placer tirarse, competir y lograr el mejor resultado posible. Así que, después de dos clavados, he tomado el primer lugar en general, y espero que sea bien merecido", explica Igor Kazic.

"Mostar es sinónimo de clavados, así que tiene un significado enorme"

Evald Krnic, ganador de la prueba de saltos de cabeza, describe lo que supone participar en la prueba de saltos más antigua del mundo.

"Mostar es sinónimo de clavados, así que tiene un significado enorme. Tenemos otras plataformas de clavados en las que competimos, pero nunca sentimos la misma emoción que sentimos en Mostar. Muy simple, hay una energía aquí que las palabras simplemente no pueden describir", admite Evald Krnic.

Para Mostar es el evento más importante del año y todos los vecinos acuden a ver como los más valientes de la zona se atreven con este desafío.

"Para la gente de Mostar, lanzarse desde el Puente Viejo es lo más importante del mundo, y aquí está la razón: es porque sucede justo en ese arco, que es sagrado para nosotros", reconoce una espectadora.

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