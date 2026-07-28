Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Bosnia y Herzegovina

Mostar celebra su 460º edición de la competición de saltos más antigua del mundo

El icónico puente de Mostar, en Bosnia y Herzegovina, albergó una nueva edición de esta histórica competición.

Un clavadista se lanza desde el Puente Viejo de Mostar

El Puente Viejo de Mostar celebra su icónica competición de clavadistas | José María de Francisco

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Es la tradición de saltos más antigua del mundo. Desde el siglo XVI, cuando se construyó el icónico puente de Mostar, los habitantes de esta localidad de Bosnia y Herzegovina se lanzan al agua desde una altura de 30 metros. Este puente, Patrimonio de la Humanidad, es un símbolo de la época otomana y tuvo que ser reconstruido en 2003 tras la Guerra de los Balcanes (1992 - 1995).

El pasado domingo 26 de julio se celebró la 460º edición de esta histórica prueba de saltos, donde los clavadistas desafiaron la gravedad lanzándose desde lo alto del Puente Viejo hacia las aguas del río Neretva.

La competición se divide en dos modalidades: Salto de cabeza y saltos de pies, en esta última el triunfo volvió a tener el mismo dueño, Igor Kazic.

"Esta es mi undécima victoria y es un honor, como cada vez. Es un placer tirarse, competir y lograr el mejor resultado posible. Así que, después de dos clavados, he tomado el primer lugar en general, y espero que sea bien merecido", explica Igor Kazic.

"Mostar es sinónimo de clavados, así que tiene un significado enorme"

Evald Krnic, ganador de la prueba de saltos de cabeza, describe lo que supone participar en la prueba de saltos más antigua del mundo.

"Mostar es sinónimo de clavados, así que tiene un significado enorme. Tenemos otras plataformas de clavados en las que competimos, pero nunca sentimos la misma emoción que sentimos en Mostar. Muy simple, hay una energía aquí que las palabras simplemente no pueden describir", admite Evald Krnic.

Para Mostar es el evento más importante del año y todos los vecinos acuden a ver como los más valientes de la zona se atreven con este desafío.

"Para la gente de Mostar, lanzarse desde el Puente Viejo es lo más importante del mundo, y aquí está la razón: es porque sucede justo en ese arco, que es sagrado para nosotros", reconoce una espectadora.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los Gallos triunfan en el GP de Gran Bretaña de SailGP y suman su segunda victoria en 2026

El equipo español de SailGP, en la Bahía de Cádiz

Publicidad

Deportes

Marc Cucurella, en el momento de tatuarse la cara de Luis de la Fuente

Marc Cucurella cumple con su palabra tras ganar el Mundial: "Las promesas se cumplen"

Una ardilla interrumpe un partido de la MLB en Detroit

Una ardilla invade el campo en pleno partido de béisbol en Estados Unidos

Un clavadista se lanza desde el Puente Viejo de Mostar

Mostar celebra su 460º edición de la competición de saltos más antigua del mundo

Una imagen del Estadio de Vallecas
Fútbol

La Comunidad de Madrid retira la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano

Zinedine Zidane, en su presentación como seleccionador francés en París
Selección francesa de fútbol

Zidane, nuevo seleccionador de Francia: "Estoy listo para afrontar el desafío"

Sinner celebra con Cahill y Vagnozzi su triunfo en Wimbledon
Tenis

Vagnozzi, entrenador de Sinner: "Su mayor cualidad es querer a su lado a personas que le digan lo que no quiere oír"

Uno de los entrenadores de Jannik Sinner explica cómo es el número 1 del mundo en su día a día, destacando su mentalidad y ética de trabajo para llegar a la cima del tenis.

Javier Tebas, en una imagen de archivo
Fútbol

Tebas responde a Infantino: "La transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio"

El presidente de LaLiga califica de "patético" el mensaje de Gianni Infantino sobre el Mundial 2026.

Idi Amin y su nieto Aziz Abdul

El nieto del dictador ugandés Idi Amin boxeará en los Juegos de la Commonwealth: "Sus logros me inspiraron"

Slavko Vincic expulsa a Enzo Fernández en la final del Mundial

Slavko Vincic se retira tras arbitrar la final del Mundial entre España y Argentina

Ida Mathilde Steensgaard durante su brutal reto en Odense, Dinamarca

Una noria, seis obstáculos y tres minutos y 33 segundos: el espectacular récord mundial de Ida Mathilde Steensgaard

Publicidad