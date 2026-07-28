Pedro Sánchez insiste en agotar la legislatura, "defiende" a David Sánchez y a Begoña Gómez y respalda a Zapatero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este martes el tradicional balance del curso político desde el Palacio de la Moncloa en el que, además de tratar la respuesta del Gobierno ante los incendios que permanecen activos en todo el país, ha defendido numerosas medidas del Ejecutivo en diferentes materias como lo es la vivienda, corrupción, empleo y otros asuntos para destacar que su Gobierno "funciona". Asimismo, ha aprovechado para "defender" a su hermano, David Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez, ante los casos judiciales que les rodean, considerando que son "injustos".

Pedro Sánchez ha ratificado que "queda un año para culminar esta legislatura" y las reformas pendientes y ha pedido a los ciudadanos que se sientan orgullosos de un país "que tiene las cosas muy claras, que defiende la convivencia y la paz, que juega limpio y que construye una sociedad mejor. "Esta realidad es la de un Gobierno que funciona".

Sánchez ha valorado positivamente este martes el crecimiento del empleo en España, con 22.779.000 ocupados en el segundo trimestre y un repunte del 2,18% respecto a los tres meses anteriores, a pesar del "momento muy complejo" del entorno internacional. "Son seis Encuestas de Población Activa (EPA) consecutivas en las que el empleo crece. Crece por encima de medio millón al año", ha subrayado Sánchez en su tradicional balance del curso político, celebrado en el Palacio de la Moncloa.

El presidente también ha destacado la tasa de paro, que se sitúa en el 9,87%, el nivel más bajo desde 2008. "Hace 18 años, ya se dice pronto, 18 años", ha señalado.

Además, el presidente del Gobierno ha asegurado que la economía de España goza de una buena racha: "Llevamos casi 3 años siendo la gran economía de Europa que más crece", señala. "Vamos a cerrar el año 2026 creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia". Sánchez también ha indicado que "disfrutamos de unos precios de la electricidad que son los más bajos de Europa, aproximadamente la mitad que Alemania y un tercio que Italia", a pesar de los conflictos internacionales que ya se han convertido en una situación "permanente".

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, el jefe del Ejecutivo asegura que su voluntad es aprobarlos a lo largo de este ejercicio. Así lo manifestó en su tradicional balance del curso político, celebrado en el Palacio de la Moncloa, donde también destaca que su intención es agotar la legislatura. Insistió en que su mandato durará lo que "constitucionalmente se establezca".

Aunque no se ha referido en su intervención al decreto de Vivienda que el Ejecutivo ha decidido aplazar a septiembre ante la falta de apoyos, sí ha aclarado que son "plenamente conscientes de que es una de las mayores preocupaciones" para la ciudadanía, y lo considera una "prioridad nacional".

Asimismo, Sánchez ha revelado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes para remitirlo al Congreso el proyecto de ley orgánica de integridad pública, una norma que busca prevenir la corrupción en la contratación pública, detectar esas posibles prácticas y castigarlas con mayor dureza. El presidente recuerda que la ley crea una agencia independiente de integridad pública y ha confiado en que los grupos parlamentarios tengan la "altura de miras que exige el momento" y voluntad de diálogo para aprobarla.

El presidente defiende a Begoña Gómez y a David Sánchez

Sánchez afirma que "es un hecho" que las acusaciones populares en las investigaciones judiciales que afectan a su mujer Begoña Gómez, y a su hermano David Sánchez, impulsan "una causa política". En el caso de su hermano, afirma que "tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia", y añade: "yo le defiendo".

El presidente del Gobierno señala además que, en el caso de su mujer, a la que se le acusa de un delito de malversación, "no ha sido requerida la Abogacía del Estado, que en teoría está para defender los intereses de la Administración pública". Con lo cual, añadió, "quedan las acusaciones populares", entre las cuales también están partidos como Vox y PP, por lo que se mostró convencido de que impulsan una causa política. "No es una opinión, es un hecho", respondió, y añadió "es así". Sánchez indica además que Gómez "renunció a su empresa y lo hizo para evitar cualquier conflicto de interés", defendiendo así a su mujer personalmente.

Sánchez apoya a Zapatero

El jefe del Ejecutivo ha mostrado este martes su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero evitó hablar de las joyas encontradas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su despacho asegurando que no es "su portavoz".

Sánchez asegura que Zapatero cuenta "con nuestro respaldo y respetamos su presunción de inocencia". Sánchez también ha restado importancia a la causa señalando que "estamos en las fases iniciales" de la investigación por parte de la Audiencia Nacional y "ya veremos en qué deriva".

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