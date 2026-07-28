Liangpeng Li establece un nuevo récord del mundo de velocidad sobre highline: ¡60 metros en 23,05 segundos!

El campeonato mundial de highline en Laax, Suiza, ha dejado imágenes impresionantes y el nuevo récord del mundo de velocidad del chino Liangpeng Li, quien recorrió una línea de 60 metros suspendida en lo alto del paisaje suizo en 23,05 segundos, a un ritmo de 9,37 km/h (2,6 m/s), y consiguiendo su primer título mundial.

"Estoy muy contento de haber ganando porque es muy difícil tener un equipo para preparar este desafío", explicó Liangpeng Li.

Un total de 41 atletas pusieron a prueba sus destrezas entre el 21 y 26 de julio en Laax sobre cinco slacklines paralelas, que iban de 60 a 100 metros de longitud y estaban suspendidas a 20 metros del suelo. En estilo libre, el alemán Sebastian Egger se proclama campeón tras completar el espectacular 'Kamikaze sin brazos', un truco nunca antes logrado en una competición.

"La primera vez quede en quinto lugar, la segunda en cuarto y, esta vez, gané la competición. No era lo que esperaba y estoy súper feliz con cómo salió todo", reconoce Sebastián Egger, campeón en estilo libre.

Cecilia Stock logra dos títulos mundial en Laax

Y si Egger conquista un título, Cecilia Stock conquista dos. La suiza firma un doblete histórico al proclamarse campeona del mundo de velocidad y de estilo libre.

"Al principio estaba un poco temblorosa, quizás nerviosa. La línea era un poco estrecha. Así que no pude terminar mis primeros combos, entonces pensé, bueno, tal vez va a ser difícil. Pero luego la situación se dio al contrario, y ella (Erika Sedlacek) medio se cayó hacia el final de sus combos y yo los terminé. Y al final fue el mejor truco, hice el double front almighty, así que estoy súper feliz de poder ganar así.", señala Cecilia Stock.

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