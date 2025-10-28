Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EEUU ataca a cuatro narcolanchas en el Pacífico y mata a 14 supuestos "narcoterroristas"

El secretario de Defensa ha comunicado que "14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques" enviados por el ejército estadounidense. Sin embargo, hubo "un superviviente" tras la operación.

Alejandro Lorente
Publicado:

El ejército de Estados Unidos ha ejecutado un nuevo ataque sobre cuatro narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental, que han provocado la muerte de 14 personas, consideradas "narcoterroristas", según ha indicado este martes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques operados por organizaciones terroristas designadas (DTO), que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental", ha comunicado Hegseth en su cuenta de X, detallando que el ataque tuvo lugar este lunes. En el mensaje, ha adjuntado imágenes del suceso. "Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes", ha añadido.

El secretario de Defensa ha asegurado que "14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques" enviados por el ejército estadounidense. Sin embargo, afirma que también hubo "un superviviente" entre los presuntos narcotraficantes. "Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses", ha afirmado.

Hegseth ha asegurado que el Comando Sur del ejército norteamericano llevó a cabo "los protocolos estándar de búsqueda y rescate" para encontrar al superviviente, con la ayuda de la coordinación de las autoridades mexicanas. No ha informado acerca del lugar en el que permanecerá el superviviente. Este podría permanecer bajo custodia de México o ser entregado a EEUU.

Además, el titular de Defensa ha advertido de que "estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato". "Los rastrearemos, los cazaremos y los eliminaremos", ha añadido.

Tras este ataque, el número total de muertos en los 13 ataques de EEUU contra presuntos cárteles de la droga que comenzaron a principios de septiembre asciende a 57 personas.

Tensión entre EEUU y Venezuela

Estas acciones de EEUU en del Caribe han incrementado la tensión en las relaciones entre la Administración de Donald Trump y Venezuela y, desde el primer ataque en el Pacífico este mes de octubre, también con Colombia.

Además de estos ataques, Trump comunicó recientemente el cese de la ayuda financiera a Colombia por su "inacción" contra el narcotráfico, a lo que el presidente colombiano Gustavo Petro ha reaccionado acusando al mandatario estadounidense de "grosero e ignorante". Este miércoles, Trump ha calificado a Petro de "matón y mal tipo".

Nuevo ataque a 4 narcolanchas de EEUU

