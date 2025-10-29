Conmoción en el fútbol sala con la trágica muerte de Nestu, capitán del Tecnovit Alforja: "No tenemos palabras para describir lo que sentimos"

Conmoción y luto en el fútbol sala catalán tras confirmarse que el hombre 38 años que falleció de forma trágica el pasado sábado en Reus es Ernest Queralt Besora, más conocido como Nestu, capitán y uno de los fundadores del Tecnovit Alforja Fútbol Sala.

"Lamentamos comunicar que nos dejó Ernest, nuestro Nestu. No tenemos palabras para describir lo que sentimos hoy y el vacío que deja entre todos. Fundador, jugador, entrenador, coordinador, capitán, pero sobre todo aficionado a este escudo, a este pueblo y a estos colores", señala el Tecnovit Alforja Fútbol Sala en sus redes sociales.

"Seguiremos inculcando a nuestros jugadores y jugadoras tus valores, entrega, dedicación, compromiso, compañerismo, competitividad… y a través de ellos mantendremos vivo tu recuerdo y legado, que como tú será eterno. Siempre tuyos, descansa en paz amigo. Te amamos", indica el club catalán.

¿Cómo murió Ernest Queralt Besora?

Nestu, futbolista de 38 años del Tecnovit Alforja Fútbol Sala, murió el pasado sábado en un trágico accidente en la calle Galera de Reus cuando, por causas que se investigan chocó con el escaparate de un local de dicha calle y se clavó uno de los cristales rotos en el abdomen, según informan fuentes de los Mossos d'Esquadra al Diari de Tarragona. El joven deportistas fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde falleció pocas horas después. El citado medio catalán informó que la policía catalán confirmó que no hay indicios de que la muerte fuera provocada intencionadamente, por lo que se considera un accidente.

El Tecnovit Alforja Fútbol Sala informó que este miércoles se celebrará el funeral y entierro de Nestu en la iglesia de San Miquel Alforja, justo antes de un homenaje a Ernest Queralt Besora en el Pabellón Municipal de Alforja.

El Ayuntamiento de Alforja compartió una nota de condolencia de la Federación Catalana de Fútbol Sala en el que muestra su dolor por la trágica muerte de Nestu.

"Dolor por la muerte de Ernest Queralt, capitán y jugador del Tecnovit Alforja. La Federación Catalana de Fútbol expresa su más sentido pésame a la familia y amigos del capitán y jugador del primer equipo del Tecnovit Alforja FS, Ernest Queralt Besora, quien nos ha dejado a los 38 años. El club, como muestra de respeto y condolencia, ha anunciado a través de sus redes sociales que quedan suspendidos todos los partidos de hoy domingo 26 de octubre, tanto los que se juegan de local como los que lo hacen de visitante. La FCF quiere transmitir su más sincero afecto a las personas más cercanas al jugador, así como a todos los miembros del Tecnovit Alforja FS", indica la FCF.