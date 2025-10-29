Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol Sala

Conmoción en el fútbol sala con la trágica muerte de Nestu, capitán del Tecnovit Alforja: "No tenemos palabras para describir lo que sentimos"

Ernest Queralt Besora, más conocido como Nestu, falleció el sábado en un trágico accidente al clavarse en el abdomen el cristal de un escaparate de una librería de la calle Galera de Reus.

Post del Tecnovit Alforja F&uacute;tbol Sala por la muerte de Nestu

Post del Tecnovit Alforja Fútbol Sala por la muerte de NestuIG: alforjafs_oficial

Publicidad

Conmoción y luto en el fútbol sala catalán tras confirmarse que el hombre 38 años que falleció de forma trágica el pasado sábado en Reus es Ernest Queralt Besora, más conocido como Nestu, capitán y uno de los fundadores del Tecnovit Alforja Fútbol Sala.

"Lamentamos comunicar que nos dejó Ernest, nuestro Nestu. No tenemos palabras para describir lo que sentimos hoy y el vacío que deja entre todos. Fundador, jugador, entrenador, coordinador, capitán, pero sobre todo aficionado a este escudo, a este pueblo y a estos colores", señala el Tecnovit Alforja Fútbol Sala en sus redes sociales.

"Seguiremos inculcando a nuestros jugadores y jugadoras tus valores, entrega, dedicación, compromiso, compañerismo, competitividad… y a través de ellos mantendremos vivo tu recuerdo y legado, que como tú será eterno. Siempre tuyos, descansa en paz amigo. Te amamos", indica el club catalán.

¿Cómo murió Ernest Queralt Besora?

Nestu, futbolista de 38 años del Tecnovit Alforja Fútbol Sala, murió el pasado sábado en un trágico accidente en la calle Galera de Reus cuando, por causas que se investigan chocó con el escaparate de un local de dicha calle y se clavó uno de los cristales rotos en el abdomen, según informan fuentes de los Mossos d'Esquadra al Diari de Tarragona. El joven deportistas fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde falleció pocas horas después. El citado medio catalán informó que la policía catalán confirmó que no hay indicios de que la muerte fuera provocada intencionadamente, por lo que se considera un accidente.

El Tecnovit Alforja Fútbol Sala informó que este miércoles se celebrará el funeral y entierro de Nestu en la iglesia de San Miquel Alforja, justo antes de un homenaje a Ernest Queralt Besora en el Pabellón Municipal de Alforja.

El Ayuntamiento de Alforja compartió una nota de condolencia de la Federación Catalana de Fútbol Sala en el que muestra su dolor por la trágica muerte de Nestu.

"Dolor por la muerte de Ernest Queralt, capitán y jugador del Tecnovit Alforja. La Federación Catalana de Fútbol expresa su más sentido pésame a la familia y amigos del capitán y jugador del primer equipo del Tecnovit Alforja FS, Ernest Queralt Besora, quien nos ha dejado a los 38 años. El club, como muestra de respeto y condolencia, ha anunciado a través de sus redes sociales que quedan suspendidos todos los partidos de hoy domingo 26 de octubre, tanto los que se juegan de local como los que lo hacen de visitante. La FCF quiere transmitir su más sincero afecto a las personas más cercanas al jugador, así como a todos los miembros del Tecnovit Alforja FS", indica la FCF.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El padre de Lamine Yamal, tras el Clásico: "Menos mal que solo tiene 18 años... Nos vemos en Barcelona"

Dani Carvajal se dirige a Lamine Yamal en El Clásico

Publicidad

Deportes

Vinícius, en el momento de su cambio en el Clásico

Vinícius Jr se disculpa por su reacción tras ser cambiado en el Clásico: "A veces la pasión me gana por querer siempre vencer"

Carlos Alcaraz, en acción ante Cameron Norrie

Jim Courier, tras la derrota de Alcaraz ante Norrie en París: "Es su marca registrada, juega en modo kamikaze"

Post del Tecnovit Alforja Fútbol Sala por la muerte de Nestu

Conmoción en el fútbol sala con la trágica muerte de Nestu, capitán del Tecnovit Alforja: "No tenemos palabras para describir lo que sentimos"

Carlos Alcaraz gesticula en su partido ante Cameron Norrie en París
Ranking ATP

Las cuentas por el número 1 tras la derrota de Carlos Alcaraz ante Norrie en París

Carlos Alcaraz, tras perder ante Cameron Norrie en París
Masters 1.000 París

Carlos Alcaraz colapsa en su debut en París frente a Norrie: "No sé qué ha pasado, estoy muy decepcionado con mi nivel"

Jannik Sinner, en la rueda de prensa del ATP Paris Masters
Masters 1.000 París

Jannik Sinner: "El número 1 ya es imposible, será un objetivo para el próximo año"

El italiano da por hecho que Carlos Alcaraz terminará el año en lo más alto del ranking y reconoce que es algo que "este año, no está en mis manos"

Lydia Sempere, piloto sorda de la Copa Clío
Motor

Lydia Sempere, primera mujer piloto sorda en España: "Estuve mucho tiempo pilotando en silencio"

Lydia Sempere compite en la Copa Clío y su sordera no se lo ha puesto fácil al volante. Durante muchos años ha corrido en silencio sin escuchar el ruido del motor por no poder llevar sus implantes cocleares en carrera. Su casco, diseñado en exclusiva y al milímetro para ella, le ha permitido llevar los implantes en las competiciones y recuperar cualquier sonido.

Albert Torres, campeón del mundo de ómnium, en Santiago de Chile

Albert Torres, campeón del mundo de ómnium: "Es una victoria especial, no todos los días se gana un título mundial"

Rafa Nadal, en acción en el Mutua Madrid Open

Un extenista estadounidense desvela un curioso detalle de su partido ante Nadal en el Mutua Madrid Open: "Vi que estaban echando..."

Josep Martínez, en un partido del Inter de Milán

Josep Martínez, portero del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas en Fenegrò (Italia)

Publicidad