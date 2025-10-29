Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
PREVISIÓN

Alerta roja por "lluvias torrenciales" en el litoral de Huelva: Protección Civil envía un aviso para "extremar la prudencia"

Casi un centenar de avisos por anegaciones de agua en locales y sótanos y se ha derrumbado un muro en la carretera HU-5401.

Protecci&oacute;n Civil env&iacute;a un aviso en Huelva

Protección Civil envía un aviso en HuelvaMeteoHuelva

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Andalucía activa la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones por el aviso de nivel rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva. El aviso rojo en Huelva se debe a la previsión de lluvias que pueden dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en el entorno de Ayamonte, donde el aviso estará activo en hasta las 14.00 horas.

"Se extiende el aviso rojo a las comarcas de Andévalo y Condado. Hasta el mediodía aproximadamente hay posibilidad de lluvias torrenciales", avisa MeteoHuelva en su cuenta de la red social 'X'.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, avisa de que se esperan "lluvias torrenciales" y pide a la población "evitar desplazamientos" y seguir las recomendaciones del 112.

Además, Sanz informa de que se ha enviado una alerta a los móviles de los vecinos del litoral onubense. El aviso de EsAlert, en inglés y español, ha llegado a los móviles de los ciudadanos de 12 municipios costeros de la provincia de Huelva sobre las 09.45 horas de este miércoles 29 de octubre.

Alerta roja en Huelva
Alerta roja en Huelva | MeteoHuelva

La AEMET tiene activo avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la provincia de Cádiz, en Córdoba (Campiña, Sierra y Pedroches), en Málaga (Sol y Guadalhorce, Ronda y Axarquía) y en Granada (Costa, Nevada y Alpujarras), hasta las 00.00 horas del jueves 30.

Además, la jornada también estará marcada por el viento, hay un aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en las provincias de Cádiz y Huelva y en Sevilla (Campiña y Sierra Norte).

Se derrumba un muro en la carretera HU-5401

Hasta las 08.45 horas el 112 había atendido hasta 80 incidencias relacionadas con las lluvias, en su mayoría concentradas en Sevilla por anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas y balsas de agua en la red secundaria de carreteras. En La Puebla de Guzmán (Huelva) se ha derrumbado un muro en la carretera HU-5401 en sentido Paymogo.

En concreto, se contabilizan 69 avisos en la provincia de Sevilla, cinco en Cádiz y otros cinco en Huelva y uno en Córdoba, también por caída de ramas y árboles y elementos del mobiliario urbano como farolas y señales, debido a las precipitaciones y al viento.

Ocho municipios han activado también sus Plan Territorial de Emergencias Local, cinco en Sevilla (Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache) y tres en Huelva (Cortegana, Castaño del Robledo y Rosal de la Frontera).

