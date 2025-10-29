DANA
Última hora del primer aniversario de la DANA de Valencia en directo: Mazón reconoce que "hubo cosas que se pudieron hacer mejor"
Sigue la última hora del acto de homenaje que se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Este miércoles se cumple un año de la DANA. La ciudad valenciana celebra un funeral de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que comenzará a las 18.00 horas y se prolongará durante una hora.
En el acto, tres familiares tomarán la palabra para recordar a cada una de las víctimas. El homenaje contará con la presencia de los Reyes, el Gobierno al completo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, así como presidentes autonómicos y alcaldes de las zonas afectadas. Se espera que los monarcas sean los únicos que puedan saludar personalmente a los asistentes, siguiendo el protocolo oficial.
El funeral incluirá la interpretación del himno compuesto en memoria de la tragedia por la cantante valenciana María Bartomeu. Se han convocado además manifestaciones silenciosas en distintas calles de Valencia para denunciar la "falta de responsabilidad institucional" y exigir justicia por la tragedia. Estas marchas recorrerán las calles Luís Arnau, Valencia, Torre/Sedaví y Manuel Iranzo, acompañadas de actuaciones musicales en directo.
Algunas ausencias destacadas son las de Santiago Abascal, presidente de Vox, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 Octubre ha pedido que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no salude en el acto debido a la polémica que rodea su asistencia.
Choque entre Sánchez y Feijóo
El Pleno del Congreso ha iniciado hoy con un minuto de silencio por las víctimas de la Dana. Tras este homenaje, Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir con la financiación" del PSOE y ha enumerado diversas irregularidades políticas y administrativas. "Volverá a mentir mañana en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted", ha afirmado en referencia a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'.
Sánchez, en su réplica, ha centrado su mensaje en la memoria de las víctimas. Señala que "hoy es el día de las víctimas de la Dana, en Valencia y otros territorios" y ha agradecido la solidaridad de los ciudadanos y el trabajo de los empleados públicos durante la tragedia. Ha destacado que la jornada debía dedicarse a la empatía y al recuerdo, y ha evitado responder a las acusaciones políticas de Feijóo.
Última hora del primer aniversario de la DANA de Valencia en directo: Mazón admite fallos en la gestión
El president de la Generalitat, Mazón, ha reconocido que "hubo cosas que se pudieron hacer mejor" durante la jornada que dejó 229 muertos. Ha señalado que "en muchos casos" el despliegue no fue suficiente y ha insistido en la necesidad de reconocerlo nuevamente hoy.
Mazón ha destacado que "algunas cosas debieron funcionar mejor" y ha hecho una reflexión sobre el desamparo que sintieron muchos valencianos en aquellos días y en los posteriores. Ha señalado que, aunque no es momento de confrontación, sí es momento de evaluar la respuesta ante una circunstancia "inimaginable".
