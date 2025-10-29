Feijóo, en el aniversario de la DANA: "Ojalá la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase a la reconstrucción"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no se olvida de lo ocurrido hace un año en Valencia. Una DANA que acabó con la vida de más de 200 personas. El líder de los 'populares' pide que toda la energía que se "dedica a politizar" la Dana "se dedique sólo a la reconstrucción".

"Hoy recordamos con profundo dolor a las víctimas de la DANA que se produjo hace un año en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Por supuesto a todos sus familiares y a quienes lo han perdido todo. Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase sólo a la reconstrucción", escribe en su cuenta de la red social 'X'.

Alberto Núñez Feijóo asiste hoy al funeral de Estado que se celebra en Valencia en recuerdo de las 237 víctimas (229 en la provincia de Valencia, 7 en Cuenca y Albacete y otra en Málaga).

El acto tiene lugar a partir de las 18.00 horas en el Museu de las Ciencias de Valencia, donde se honrará la memoria de los fallecidos con los discursos de tres familiares, un minuto de silencio, homenajes musicales y la lectura de todos los nombres de los fallecidos.

La Comunidad Valenciana iniciaba esta medianoche una jornada de luto oficial por la catástrofe de la que hoy se cumple el primer año, por lo que en señal de respeto y pésame las banderas ondean a media asta en todos los edificios oficiales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.