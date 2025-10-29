Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Al menos 64 muertos y 81 detenidos en la "mayor" operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro

La operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro se convierte en la acción policial más sangrienta realizada en la ciudad.

Policía de Río traslada a un grupo en un operativo

Más de 60 muertos en una macrorredada en Río | EFE

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Operación policial contra el narcotráfico en Brasil. Se considera la más sangrienta hasta la fecha: hay 64 muertos -cuatro agentes entre ellos- y 81 detenidos. El gobernador de Río, Cláudio Castro, dice que la ciudad está en "plena guerra" y calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho.

En el operativo que comenzó a primera hora del martes en Penha y de Alemão, dos conjuntos de favelas de Río, han participado unos 2.500 agentes, según la Policía Civil. El objetivo de la acción era detener a los cabecillas del Comando Vermelho (CV), una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Brasil, y frenar su expansión territorial.

El Comando Vermelho se dedica al tráfico de drogas y armas, y su centro de operaciones está en Río, donde controla algunas barriadas de la ciudad, aunque tiene presencia en buena parte del país, especialmente en la región de la Amazonía.

Los integrantes del Comando Vermelho bloquearon varias calles en Río de Janeiro y paralizaron parte de la ciudad como represalia con 50 autobuses robados, según informó RioOnibus, la empresa responsable del servicio.

Entre las vías afectadas figuran las más importantes de la ciudad, como la Avenida Brasil, la Línea Roja, la Línea Amarilla y la Vía Grajaú-Jacarepaguá. Además, la empresa informó de que tuvo que cambiar los itinerarios de 120 líneas de autobuses por los tiroteos y el bloqueo de vías. Incluso llegaron a bloquear durante unos minutos la principal vía de acceso al aeropuerto internacional de Río de Janeiro provocando retrasos, cuenta 'EFE'.

Ante la caótica situación, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, declaró el nivel 2 de los 5 de su escala de riesgo. "Río no puede convertirse en rehén de los grupos criminales", afirmó Paes desde el Centro de Operaciones donde coordina las medidas.

Asegura también que los criminales difundieron fake news en redes sociales para generar terror y paralizar aún más la ciudad. "No podemos aceptar que esos grupos criminales tomen control de la ciudad de esa forma. Ya es inaceptable perder parte de nuestro territorio y menos lo es ver la ciudad entera paralizada".

Operación contra Comando Vermelho

Más de 2.000 agentes luchan contra el narcotráfico en esta operación para detener a los líderes del Comando Vermelho. Según el último balance, se incautaron 93 fusiles y "enormes"cantidades de drogas.

Armas de fuego
Armas de fuego | Antena 3 Noticias

La organización nació en los 80 cuando la dictadura militar concentró en las mismas prisiones a delincuentes comunes con miembros de guerrillas con formación política y militar.

