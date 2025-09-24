El aviso de Jimmy Connors a Zverev y Tsitsipas: "La oportunidad de ganar un Grand Slam se les está cerrando"

El gran Jimmy Connors, ganador de ocho grand slam, ha repasado la actualidad del tenis en su podcast, Advantage Connors, con su hijo Brett, y ha dejado claro que existe la necesidad de que aparezca un tercer jugador capaz de ganar y competir con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, algo similar a lo que ocurrió con a irrupción de Novak Djokovic cuando Federer y Nadal dominaban el circuito y se repartían todos los grand slam.

"Los jóvenes van a tener que mejorar, y lo digo con el mayor respeto, porque si no, solo tendremos un duelo Alcaraz - Sinner, Alcaraz - Sinner, Alcaraz - Sinner. Ha sido así durante los últimos ocho Grand Slams. Roger Federer y Rafa Nadal, de repente, tuvieron a Djokovic, luego a Andy Murray. Hubo alternancias que hicieron el duelo más emocionante, pero se necesita a alguien que tome partido y participe en esta rivalidad", opina Jimmy Connors.

El ganador de cinco US Open (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)), dos Wimbledon ((1974 y 1982) y un Open de Australia (1974) pone nombre a los jugadores que a su entender deben dar un paso al frente y tratar de romper el duopolio que han establecido Sinner y Alcaraz en los dos últimos años.

"Todo se trata de conocer la pista, y creo que los más jóvenes se están volviendo más inteligentes y comprenden mejor lo que significa poder entrar a la pista. Carlos Alcaraz sin duda lo entiende, y desde muy pequeño. Por eso, los mayores como Zverev y Tsitsipas, más vale que se den cuenta rápidamente, porque, si no, estarán mirando a ambos lados: los muchachos de adelante y los de atrás. Y la oportunidad de ganar un Grand Slam se les está cerrando bastante rápido", sostiene 'Jimbo'.

Jimmy Connors aclara que solo Djokovic parece estar, a día de hoy, al nivel de Alcaraz y Sinner, pero los 38 años son un hándicap para el jugador serbio.

"Es una locura lo de Djokovic, porque solo hay dos jugadores de un nivel superior al suyo. Es una locura", apunta Connors.

