Billie Jean King, sobre Alcaraz y Sinner: "El circuito masculino ha tenido suerte, haría falta una rivalidad así en el femenino"

Billie Jean King, leyenda del tenis y ganadora de 39 Grand Slam (12 en individuales, 16 en dobles femenino y 11 en dobles mixto), ha reflexionado sobre la actualidad del mundo de la raqueta y, entre otros temas, se ha detenido en la rivalidad entre Sinner y Alcaraz, algo que la estadounidense cree que es algo muy positivo para el circuito masculino.

"Es justo lo que el tenis necesita, el circuito masculino ha tenido suerte en los últimos 20 años y haría falta una rivalidad así en el femenino. Recuerdo los duelos entre Navratilova y Evert, que jugaron 80 veces juntas y que fue una rivalidad histórica, creo que no se valora lo suficiente", explica Billie Jean King en una entrevista con la agencia EFE.

"Es lo bueno que tenían, que como Carlos y Jannik, eran opuestas, y eso a le gente le encantaba, es más fácil de entender, como el fuego y el hielo", recuerda Billie Jean King.

La extenista estadounidense afirma que Sinner y Alcaraz "son más que tenistas" y desvela un episodio con el italiano en Wimbledon, cunado le fue "dando la mano a cada una de las personas que había en la habitación" y eso "dice mucho de él".

"Si llegara un tercero en la ecuación, como pasó con Djokovic, sería aún mejor"

Billie Jean King también opina que sería bueno para el tenis que apareciera un tercer tenista en esa rivalidad entre el de San Cándido y el murciano, como ocurrió con la irrupción de Novak Djokovic en la época de Federer y Nadal.

"Si llegara un tercero en la ecuación, como pasó con Djokovic, sería aún mejor. Un rival que les ayude a empujarse el uno al otro. Solo imagínate en ganar a Nadal en Roland Garros, 14 títulos, ¿de verdad? Cuando Borg ganó seis la gente pensó que nadie se iba a acercar a eso, ¿pero 14? Es increíble", reflexiona Billie Jean King.

La exjugadora estadounidense, nacida en Long Beach el 22 de noviembre de 1943, habló también sobre el último Roland Garros ganado por Rafa Nadal en 2022 y la suerte que tuvo de poder entregarle la Copa de los Mosqueteros al extenista manacorí.

"Tuve la oportunidad de entregarle el trofeo a Nadal cuando ganó su último Roland Garros (2022), qué honor. Lo primero que pensé fue que jamás iba a tener esa oportunidad, fue increíble", recuerda Billie Jean King.

"Le conocí cuando él tenía 13 o 14 años, era un 'bebé', así que he visto toda su vida. Aquello fue historia y fue increíble, no sé si también lo fue para él (risas) pero si lo fue para mí", reconoce Billie Jean King.

Para finalizar, la leyenda del tenis opinó en relación a la célebre 'Batalla de los Sexos', el evento que en 1973 le enfrentó a Bobby Riggs y en el que venció la tenista.

"Yo acepté jugar con Bobby Riggs al mejor de 5 sets, fue un evento visto por 90 millones de espectadores, pero creo que Sabalenka no debería jugar, creo que lo hará pero no debería, en teoría debería ganar Kyrgios", apuntó Billie Jean King.

