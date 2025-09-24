Xabi Alonso, sobre Vinícius: "Ha sido decisivo e importante. Un gran partido"

Parece que Vinícius ha entendido el mensaje de Xabi Alonso, el brasileño apretó los dientes en el Ciutat de Valencia y firmó uno de los mejores partidos que se le recuerdan en los últimos meses, justo a las puertas de visitar el Metropolitano el próximo sábado.

"Ha estado comprometido en defensa, ha sido desequilibrante con el balón y su gol ha sido fundamental para darnos confianza, serenidad y madurez para completar un gran partido. Ha siso decisivo e importante”, destacó Xabi Alonso sobre Vínicius.

El técnico madridista no aclaró si el delantero brasileño será titular el sábado ante el Atlético tras su gran actuación ante el Levante.

"Solo estaba pensando en el partido de hoy y ya mañana pensaremos en lo siguiente", explicó Xabi Alonso.

El entrenador tolosarra pidió calma y avisó que solo "llevamos 51 días" y aún están en "fase construcción".

"Todavía queda mucho por recorrer y estamos construyendo una base sólida para ser competitivos con muchos jugadores que se sienten importantes. Pero hay cosas que mejorar. También hoy. El camino es bueno. Por los resultados y la forma de hacer las cosas. Solo es el inicio y queremos seguir compitiendo bien", indicó Xabi Alonso.

"Tener jugadores de calidad facilitan estos cambios y entienden la idea con pocos entrenamientos"

El entrenador vasco también subrayó la calidad de sus jugadores para adaptarse a los cambios.

"Tener jugadores de calidad facilitan estos cambios y entienden la idea con pocos entrenamientos, son flexibles y pueden jugar en diferentes posiciones. Hoy creíamos que el cambio era lo oportuno porque no queríamos que Militao y Carvajal hicieran tres partidos de noventa minutos seguidos”, explicó en relación a las rotaciones.

Por último, Xabi Alonsos se refirió a Camavinga y destacó su capacidad para traspasar líneas sobre el terreno de juego.

"Ya lo habéis visto. Ha hecho una arrancada que ha traspasado líneas. Es muy dinámico. Tiene muchas cualidades. Desde que estoy en el club, no había estado disponible. Jude también. Y eso es importante", concluyó Xabi Alonso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com