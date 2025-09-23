Guerra de Israel en Gaza, en directo: Cerca del 80% de los países de la ONU reconoce el Estado de Palestina

Se cumple una semana desde el inicio de la ofensiva terrestre israelí contra la Franja de Gaza y la situación humanitaria sigue empeorando a pasos agigantados. Los bombardeos y demoliciones son constantes, lo que ha provocado un nuevo desplazamiento masivo de población.

No obstante, tal y como ha informado el diario The Times of Israel, el ejército israelí ha perdido a un comandante durante los combates en Gaza, siendo la primera baja en sus filas desde el inicio de la ofensiva.

El fallecido es Shahar Netanel Bozaglo, de 27 años, miembro del 77º Batallón de la 7ª Brigada Blindada, cuyo carro de combate fue alcanzado por una granada propulsada por cohete, supuestamente disparada por un integrante de Hamás.

Según las últimas estimaciones, más de medio millón de palestinos han sido obligados a abandonar sus hogares buscando refugio. En las últimas horas, un ataque aéreo israelí ha impactado contra la casa de un cámara del canal de televisión Al Jazeera. El saldo del último ha dejado 61 fallecidos y más de 200 heridos.

Pero, mientras la violencia continuaba en Gaza, en el otro lado del mundo, en Nueva York, se celebraba una sesión histórica en la Asamblea de las Naciones Unidas. Este martes acudirán tanto Pedro Sánchez como el rey Felipe VI. Aunque durante la jornada del lunes, varios países siguieron los pasos de Reino Unido, Australia, Canadá o Portugal al reconocer oficialmente el Estado de Palestina.

A día de hoy, ya son cerca del 80% los países miembro de la ONU que reconocen a Palestina, en total 150 , uno de ellos el presidente francés, Emmanuel Macron: "Francia reconoce hoy el Estado de Palestina". Además, quiso recordar la difícil situación que atraviesan quienes siguen bajo cautiverio: "Que todos los rehenes detenidos en Gaza sean liberados y se establezca un alto el fuego".

"El Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Que lo injusto no sea indiferente"

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo su momento y se ha pronunciado alegando que "el Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Que lo injusto no sea indiferente".

Sin embargo, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, intervino a través de videoconferencia, ya que Trump le ha prohibido entrar en Estados Unidos. En su mensaje, subrayó que "el Estado de Palestina es el único capaz de asumir la plena responsabilidad de la gobernanza y la seguridad en Gaza", añadiendo que "Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno".

Por su parte, para el secretario general de la ONU, António Guterres, la única solución del conflicto es el reconocimiento de "dos Estados independientes, soberanos y democráticos, Israel y Palestina" como única solución viable al conflicto.

Desde el lado israelí siguen en su línea, con el embajador Danny Danon manifestando que "Israel continuará esta guerra hasta recuperar a todos los rehenes y hasta que Hamás esté fuera de juego".

