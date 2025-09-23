Levante - Real Madrid: partido de LaLiga y resultado, en directo (0-0)

El Real Madrid visita hoy al Levante en la sexta jornada de LaLiga EA Sports, un partido clave para los de Xabi Alonso antes del derbi del próximo sábado en el Metropolitano.

Los blancos han sumado los quince puntos que se han jugado desde el comienzo del campeonato liguero y son líderes, con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Osasuna (1-0), Oviedo (0-3), Mallorca (2-1), Real Sociedad (1-2) y Espanyol (2-0) han caído ante el equipo madridista en las cinco primeras jornadas de LaLiga EA Sports, una racha que el equipo madrileño quiere prolongar con una victoria en el Ciutat de Valencia.

El Levante recibe al Real Madrid habiendo sumado cuatro puntos de quince, en la posición 16ª y a dos puntos del descenso. El cuadro valenciano ha ganado un partido (Girona), empatado otro (Betis) y perdido tres (Alavés, Barcelona y Elche). Los de Julián Calero llegan al choque tras golear a domicilio (0-4) al Girona de Míchel en Montilivi.

Alineaciones oficiales del Levante - Real Madrid

LEVANTE: Ryan; Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Vencedor, Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez; Iván Romero y Etta Eyong.

REAL MADRID: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Valverde, Arda Güler, Ceballos; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Levante - Real Madrid

El Levante - Real Madrid, partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, se juega hoy martes 23 de septiembre a las 21:30 horas (horario peninsular) en el Ciutat de Valencia.

El Levante - Real Madrid de LaLiga EA Sports se puede seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del partido, el resultado en vivo y todos los goles.

