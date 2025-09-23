En directo
Levante - Real Madrid: partido de LaLiga y resultado, en directo (0-0)
Primera parte del partido de la jornada 6 de LaLiga entre Levante - Real Madrid. Sigue el partido de fútbol en directo y consulta todos los goles y el resultado desde el Ciudad de Valencia.
El Real Madrid visita hoy al Levante en la sexta jornada de LaLiga EA Sports, un partido clave para los de Xabi Alonso antes del derbi del próximo sábado en el Metropolitano.
Los blancos han sumado los quince puntos que se han jugado desde el comienzo del campeonato liguero y son líderes, con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Osasuna (1-0), Oviedo (0-3), Mallorca (2-1), Real Sociedad (1-2) y Espanyol (2-0) han caído ante el equipo madridista en las cinco primeras jornadas de LaLiga EA Sports, una racha que el equipo madrileño quiere prolongar con una victoria en el Ciutat de Valencia.
El Levante recibe al Real Madrid habiendo sumado cuatro puntos de quince, en la posición 16ª y a dos puntos del descenso. El cuadro valenciano ha ganado un partido (Girona), empatado otro (Betis) y perdido tres (Alavés, Barcelona y Elche). Los de Julián Calero llegan al choque tras golear a domicilio (0-4) al Girona de Míchel en Montilivi.
Alineaciones oficiales del Levante - Real Madrid
- LEVANTE: Ryan; Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Vencedor, Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez; Iván Romero y Etta Eyong.
- REAL MADRID: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Valverde, Arda Güler, Ceballos; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.
Horario y dónde ver el Levante - Real Madrid
El Levante - Real Madrid, partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, se juega hoy martes 23 de septiembre a las 21:30 horas (horario peninsular) en el Ciutat de Valencia.
El Levante - Real Madrid de LaLiga EA Sports se puede seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del partido, el resultado en vivo y todos los goles.
¡Saltan al Ciudad de Valencia ambos equipos!
Expectación máxima por saber cómo se van a colocar Fran García y Carreras esta noche. Veremos si Xabi modifica el esquema o coloca a Carreras en el costado derecho.
¡Repasamos las alineaciones de hoy en el Ciutat de Valencia!
Camavinga y Bellingham ya están operativos
El sábado pasado regresaron Bellingham y Camavinga y hoy vuelven a estar disponibles en el banquillo. Tchouaméni ha rotado, pero de momento deja su puesto a Dani Ceballos. Güler y Mastantuono son de la partida y Valverde parece insustituible hasta ahora.
El Levante se aferra a su fortaleza como local
El conjunto granota suma cuatro puntos y ha salido del descenso. En el Ciutat aún no ha perdido esta temporada y rozó la sorpresa ante el Barça (2-3) y empató con el Betis (2-2). La temporada pasada, solo perdió un partido en casa en toda LaLiga Hypermotion.
El Levante busca el golpe ante el muro blanco
El Real Madrid es el equipo menos goleado de la liga: solo ha encajado dos tantos, uno de penalti y otro a balón parado. El Levante sabe que deberá aprovechar sus pocas opciones ofensivas si quiere abrir una grieta en el líder.
Vinícius Jr., ante una nueva oportunidad
El brasileño volvió a ser sustituido en el duelo ante el Espanyol y puso cara a Xabi Alonso. Hoy es de nuevo titular.
Preguntado sobre qué debe hacer Vinícius para tener más minutos, Xabi Alonso fue tajante en rueda de prensa: "Estoy contento con lo que está haciendo y queda mucha temporada".
Ya calienta el Real Madrid en Valencia; muy regado el césped
Los blancos vestirán hoy camisetas especiales por el Día Internacional de la Lengua de Signos.
Rotaciones obligadas en un calendario exigente: 4 cambios
El duelo será el cuarto en diez días para el equipo de Xabi Alonso, que vuelve a rotar pensando también en el derbi del sábado. Ante el Espanyol ya lo hizo con éxito, firmando una victoria sin brillo pero sin apuros (2-0). Entran hoy Huijsen, que vuelve de sanción, Fran García, Güler y Ceballos.
El Madrid, a por su mejor arranque en más de 30 años
El conjunto blanco podría igualar su mejor arranque tras seis jornadas desde la temporada 1987-88. Para ello necesita ganar en un campo donde el Levante aún no ha vencido este curso, pese a llegar tras golear 0-4 al Girona con gran actuación ofensiva.
Romero y Eyong, pareja en forma y amenaza local
Iván Romero y Etta Eyong marcaron en Montilivi y llegan en plena racha. Romero suma tres goles en cinco partidos y será una amenaza para una defensa del Real Madrid que recupera a Dean Huijsen y viene de mantener su segunda portería a cero del curso.
El Ciutat, escenario incómodo para los merengues
Cuatro años después, el Real Madrid vuelve al Ciutat de València, donde no gana con regularidad. Solo ha logrado dos victorias en sus últimas cinco visitas ligueras al campo del Levante, sumando solo 7 de los últimos 15 puntos allí.
El líder, con la mente en el derbi del Metropolitano del sábado
El Real Madrid se enfrenta este martes a las 21:30 horas al Levante UD en la sexta jornada de LaLiga.
Llega con pleno de victorias y como líder de la competición... a solo cuatro días del derbi en el Metropolitano.
El Levante, por su parte, busca confirmar su reacción tras su primer triunfo y estrenarse en casa.
¿Defensa de tres con dos carrileros?
Xabi Alonso hace tres cambios respecto al Espanyol. Veremos si el tolosarra coloca a Asencio, Huijsen y Carreras como zagueros y a Fran García y Valverde de carrileros.
El Real Madrid ya está en el Ciutat de Valencia
El autobús madridista llega al estadio del Levante. Enseguida sabremos la alineación de Xabi Alonso.
El Levante, 16º en la tabla clasificatoria
El Levante recibe al Real Madrid habiendo sumado cuatro puntos de quince, en la posición 16ª y a dos puntos del descenso.
El cuadro valenciano ha ganado un partido (Girona), empatado otro (Betis) y perdido tres (Alavés, Barcelona y Elche).
Los de Julián Calero llegan al choque tras golear a domicilio 0-4 al Girona de Míchel en Montilivi.
Cinco de cinco para los de Xabi Alonso en Liga
Levante - Real Madrid: Partido de LaLiga hoy, en directo | Resultado, resumen y goles
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Levante y Real Madrid en directo! La jornada 6 de LaLiga EA Sports enfrenta ambos equipos en el Ciutat de Valencia.
Un partido clave para los de Xabi Alonso antes del derbi del próximo sábado en el Metropolitano. Los blancos han sumado los 15 puntos que se han jugado desde el comienzo del campeonato liguero y son líderes, con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona.
Sigue el Levante-Real Madrid en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo. ¡Gracias por estar con nosotros una noche más!
