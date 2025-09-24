Gavi, entre cuarto y cinco meses de baja tras someterse a una artroscopia

Duro palo para Gavi y el Barcelona. El centrocampista sevillano estará entre cuatro y cinco meses de baja tras someterse este martes a una artroscopia a raíz de su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha. Así lo ha informado el club azulgrana, confirmando que no volverá a jugar en lo que queda de año.

"El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira 'Gavi' se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses", informa el Barcelona.

La intervención ha contado con la supervisión del doctor Joan Carles Monllau, quien ya operó en noviembre de 2023 al futbolista andaluz de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla y que lo dejó 348 días en el dique seco.

En esta ocasión, Gavi padece una lesión en el menisco interno, que no quedó afectado en la grave lesión que sufrió con la selección española hace casi dos años. El centrocampista de Los Palacios y Villafranca sufrió dicha dolencia el pasado 29 de agosto en un entrenamiento con el primer equipo azulgrana.

Los servicios médicos del club le aconsejaron que hiciera primero un tratamiento conservador, pero finalmente se han decantado por llevar a cabo una artroscopia al ver que las molestias persistían. De esta manera, Gavi se convierte en la segunda baja de larga duración del Barcelona después del guardameta Marc-André ter Stegen.

El equipo azulgrana también cuenta actualmente con los lesionados Fermín López, que estará unas tres semanas en el dique seco, y de Lamine Yamal, que arrastra unas molestias en el pubis y cuyo periodo previsto de baja no ha sido especificado por el club.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com