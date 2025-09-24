Muere la actriz Claudia Cardinale a los 87 años

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, ha muerto este martes a los 87 años en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau (la región de Île-de-France), según ha confirmado su agente Laurent Savry. Nació en Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa.

Cardinale fue una estrella del cine de los años 60 y musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini o Sergio Leone. Apareció en títulos emblemáticos como 'Fellini, ocho y medio', 'El gatopardo', 'Rocco y sus hermanos' o 'Hasta que llegó su hora'. También apareció en producciones de Hollywood como 'La pantera rosa', de 1963.

Su debut fue en 1958 junto al actor Omar Sharif en 'Goha', aunque fue 'Rufufú', protagonizado por Vittorio Gassman, la que le hizo saltar a la fama en Hollywood. Algunas de sus últimas producciones han sido la española 'El artista y la modelo' (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje búlgaro 'Twice upon a time in the west'.

El adiós a un icono del cine

Las primeras reacciones llegan tras el anuncio de su muerte. El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli lamenta la muerte de la actriz, que fue "conocida en todo el mundo" y "supo inspirar con su extraordinario talento a los principales directores del siglo XX".

"Con la muerte de Claudia Cardinale, desaparece una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos. La personificación de una gracia completamente italiana y de una belleza especial que, a lo largo de su larga carrera, participó en más de 150 películas, algunas de las cuales son consideradas hitos del cine de autor", escribe Giuli en su cuenta de 'X'.

El alcalde de la localidad francesa de Cannes, David Lisnard, también se ha pronunciado tras su fallecimiento: "Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes", asegura en su cuenta de X.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.