Carlos Alcaraz, sobre Sinner: "Estoy convencido de que va a cambiar cosas a nivel táctico"

Carlos Alcaraz habló ante los medios en Tokio, justo antes de debutar en el ATP500 en la capital japonesa y donde buscará el octavo título del curso. El murciano reconoció que su objetivo sigue siendo alcanzar el nivel de los mejores de la historia, aunque aclaró que a día de hoy en su cabeza no están "los 24 grand slams de Djokovic ni nada por el estilo".

"Muchas veces me preguntáis cuál es mi objetivo como tenista y siempre digo que me gustaría sentarme en la misma mesa que las grandes leyendas de este deporte, pero no es algo en lo que piense ahora mismo. Sé que he conseguido cosas importantes hasta ahora, pero no doy nada por sentado y es una incógnita lo que pasará de aquí en adelante. No tengo en mente los 24 grand slams de Djokovic ni nada por el estilo", explicó el ganador del US Open en rueda de prensa.

El tenista murciano, que ya acumula seis grand slam con tan solo 22 años, sabe que tarde o temprano volverá a medirse con Jannik Sinner y asegura que está convencido que en su próximo cara a cara se topará con un jugador diferente al que se midió en la final del US Open.

"Estoy convencido de que va a cambiar cosas a nivel táctico en el próximo enfrentamiento que tengamos. Yo lo hice, traté de ser mejor tenista cuando perdí contra él en Wimbledon y seguro que él hará lo mismo. Debo estar muy concentrado y listo para responder a sus nuevos planteamientos", avisó el teísta de El Palmar.

"Está siendo la mejor temporada de mi carrera, he jugado un tenis excelente"

Carlos Alcaraz admitió que 2025 está siendo "la mejor temporada de mi carrera" y apuntó que ha crecido "mucho como jugador".

"Está siendo la mejor temporada de mi carrera, he jugado un tenis excelente y considero que he crecido mucho como jugador. Quiero seguir enfocado en el día a día, hacer las cosas de la manera correcta para ser mejor tenista y mejor persona", explicó Carlos Alcaraz.

Por último, el tenista murciano reconoció su interés por la cultura japonesa y su objetivo de ganar el ATP500 de Tokio.

"Me interesa mucho conocer la cultura japonesa, visitar algo de la ciudad e inscribir mi nombre en el palmarés del torneo, con leyendas como el Big Three o Murray. Los japoneses me han recibido genial, son gente muy amable", concluyó Alcaraz.

