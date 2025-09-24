El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

El juez Peinado propone que Begoña Gómez vaya a juicio por malversación ante un jurado popular. El magistrado traslada a la esposa del presidente, Pedro Sánchez, así como a su asistenta Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, que se sentarán en el banquillo ante un grupo de ciudadanos.

Además, Peinado ha citado a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martínez en su juzgado este próximo sábado por la tarde para concretar su imputación. Ahí será donde las acusaciones expondrán los hechos y los delitos que les atribuyen. Considera que, habiendo declarado como imputados, es hora de que se lleve a cabo el juicio.

El magistrado acuerda, en el auto al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Peinado adopta la decisión en el marco de la pieza separada en la que investiga si se produjo desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si desempeñó funciones privadas para Gómez.

Aunque en un principio consideró que no procedía la admisión a trámite de la querella de Vox dirigida contra Gómez y Álvarez, ahora "la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva". "Ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella, como medios de iniciación del proceso penal, ofrecen una imagen fija del desenlace jurisdiccional de la fase de investigación", asegura.

También hace referencia el juez Peinado al hecho de que en la comparecencia del día 10 de septiembre solo respondieron a preguntas de su abogado: "Ninguna de las dos investigadas contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien, este instructor, o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal, o cualquiera de los letrados de la defensa, incluido el del otro investigado, hasta este momento en esta pieza separada, Francisco Martín Aguirre, que hubieran podido esgrimir argumentos en su descargo".

El pasado 10 de septiembre, la esposa de Pedro Sánchez explicó durante brevemente las funciones que desempeñaba su asesora y reconoció que le hizo algún "favor" en ocasiones excepcionales.

Más recursos para resolver

La Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente resolver ocho recursos relativos a esta causa, tanto esta pieza separada de malversación, como por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

Fue una querella de Hazte Oír y Vox lo que desató el caso por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Sánchez.

Así, al margen del delito de malversación que se investiga en la pieza relativa a la contratación de Álvarez, Gómez también está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.

El PSOE insiste: no hay caso y el PP exige dimisiones

El PSOE insiste en que no hay caso. Una postura que sigue desde que se inició el proceso "con una denuncia de un grupo ultra con varios recortes de prensa y un bulo". "En 48 horas se ha abierto juicio oral a dos personas cuyo único delito es ser familia del presidente del gobierno". Creen que "con el tiempo" se sabrá "la verdad" y esto se conocerá como "el caso Peinado".

La vicepresidenta segunda y ministra, Yolanda Díaz, también ha cargado contra la instrucción del juez y asegura en los pasillos del Congreso que se estudiará "en todas las facultades de Derecho" del país

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha reaccionado a la noticia sobre Begoña Gómez y exige dimisiones inmediatas: "A este paso, el sanchismo va a necesitar un banquillo de los acusados más largo que la mesa del Consejo de Ministros. Dimisiones ya", escribe en su cuenta de la red social 'X'.

Peinado se querella contra Marlaska

El juez Peinado se querella contra Fernando Grande-Marlaska por injurias y calumnias tras los ataques del ministro de Interior a la instrucción del magistrado en el caso Begoña Gómez, donde se investigan cinco posibles delitos.

El magistrado reclama 50.000 euros al ministro de Interior por daños morales e informaciones falsas al acusarle de injurias y calumnias durante la instrucción de la mujer de Pedro Sánchez.

David Sánchez, también al banquillo

En menos de 24 horas, la Justicia envía al banquillo al hermano y esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Audiencia de Badajoz rechazaba el recurso de David Sánchez y del resto de investigados, entre ellos el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por su presunta contratación irregular en la Diputación de esa provincia.

Así, el auto confirma el procesamiento de Sánchez, Gallardo, y los otros nueve investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

