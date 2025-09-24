Intentan anular el GPS del avión militar en el que viaja Margarita Robles a su paso por territorio ruso

Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que se dirigía este miércoles a la base aérea de Siauliai (Lituania) con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a bordo, sufrió un intento de interferencia en su sistema GPS. El intento de boicot se produjo mientras sobrevolaba la región rusa de Kaliningrado.

El incidente, que consistió en un intento de inutilizar la señal de navegación, no tuvo consecuencias, ya que la aeronave opera con respaldo de un satélite militar. Según explicó un comandante presente en el vuelo, este tipo de perturbaciones son frecuentes en esa zona y afectan tanto a aviones civiles como militares.

En el aparato también viajaban familiares de militares desplegados en el Destacamento VILKAS, así como periodistas que acompañaban a la ministra en su visita a la base. Durante su estancia, Robles mantendrá un encuentro con su homóloga lituana en el marco de las operaciones coordinadas por la OTAN para reforzar la disuasión frente a Rusia.

La visita de Robles a Lituania

La ministra ha puesto rumbo a Lituania para realizar una visita al contingente español desplegado en ese país, formado por ocho cazas Eurofigther y 150 militares, integrados en la misión de Policía Aérea en el Báltico de la OTAN, en la base de Siauliai, al norte del país.

La visita de Robles tiene lugar en un contexto de creciente tensión, después de que varios países aliados, entre ellos Lituania, hayan denunciado en las últimas semanas violaciones de su espacio aéreo por parte de drones y aviones rusos. Estas incursiones han obligado al Consejo de Seguridad de la OTAN a convocar consultas en dos ocasiones recientes.

La más reciente se celebró este martes, tras la decisión de Estonia de invocar el artículo 4 del Tratado de Washington, que prevé consultas entre aliados cuando un Estado considera amenazada su seguridad. La alerta se produjo después de que tres cazas rusos MiG-31 penetraran en su espacio aéreo el pasado 19 de septiembre.

Pocos días antes, el 10 de septiembre, el Consejo ya había abordado la situación tras la entrada de drones rusos en territorio aéreo de Polonia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com