Calvario nocturno después de la concentración contra el "hotel okupa" de Barajas: "Tenemos miedo"

La concentración vecinal, bajo el lema "el barrio se defiende", ha reunido a vecinos de todas las edades para denunciar la situación de inseguridad que viven debido a la presencia de los okupas en el edificio de la calle Traspaderne. Los vecinos afirman que no se puede convivir con ellos y que la situación es inaguantable. La tensión ha sido palpable, especialmente tras los incidentes ocurridos en los últimos días, que incluyen quema de vehículos, amenazas de muerte y robos a plena luz del día.

"Pueden estallar en cualquier momento si no lo hacen por las buenas", han advertido algunos manifestantes. "Tenemos miedo, no solamente los niños sino las personas mayores también", indica una mujer. Durante la concentración, la policía ha mantenido un cordón de seguridad y todo ha resultado pacífico.

Okupas violentos

Los vecinos han expresado su rechazo a los comportamientos violentos de los okupas, que incluyen la quema de ropa tendida y de motos, así como el esconder objetos punzantes por el barrio para enfrentarse a los vecinos. Además, varios vecinos han denunciado haber recibido amenazas de muerte por parte de los okupas. Los comercios locales también han sufrido las consecuencias, con un bazar de alimentación siendo atracado con violencia y la farmacia cercana al "hotel okupa" siendo escenario de varios altercados.

Noche de tensión tras la concentración

Tras la concentración, durante la noche, uno de los okupas ha vuelto a ser protagonista, saliendo y entrando del edificio y provocando a los policías que intentaban mantener el control. Los vecinos han mostrado su rechazo a que el okupa se acerque, gritándole desde lejos. La situación no parece tener solución por el momento, y los vecinos tienen claro que "quieren sacarlos de ahí".

Vecinos unidos ante la inseguridad

La sensación mayoritaria de los manifestantes no es de rechazo a la okupación en sí, sino a los comportamientos violentos de los okupas. Los vecinos han creado grupos en WhatsApp para informarse sobre la ubicación y acciones de los okupas, con el objetivo de "defenderse" y evitar conflictos. La situación en el barrio del Aeropuerto sigue siendo tensa, y los vecinos esperan medidas urgentes para resolver el problema.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.