Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Okupas

Calvario nocturno después de la concentración contra el "hotel okupa" de Barajas: "Tenemos miedo"

En el Barrio del Aeropuerto de Madrid, alrededor de 250 vecinos se han concentrado frente al edificio okupado en la calle Traspaderne, conocido como el "hotel okupa", para exigir la expulsión inmediata de los okupas.

Barajas contra los okupas

Calvario nocturno después de la concentración pacífica en el edificio okupa de Barajas | Antena3 Noticias

Publicidad

Álvaro Manso
Publicado:

La concentración vecinal, bajo el lema "el barrio se defiende", ha reunido a vecinos de todas las edades para denunciar la situación de inseguridad que viven debido a la presencia de los okupas en el edificio de la calle Traspaderne. Los vecinos afirman que no se puede convivir con ellos y que la situación es inaguantable. La tensión ha sido palpable, especialmente tras los incidentes ocurridos en los últimos días, que incluyen quema de vehículos, amenazas de muerte y robos a plena luz del día.

"Pueden estallar en cualquier momento si no lo hacen por las buenas", han advertido algunos manifestantes. "Tenemos miedo, no solamente los niños sino las personas mayores también", indica una mujer. Durante la concentración, la policía ha mantenido un cordón de seguridad y todo ha resultado pacífico.

Okupas violentos

Los vecinos han expresado su rechazo a los comportamientos violentos de los okupas, que incluyen la quema de ropa tendida y de motos, así como el esconder objetos punzantes por el barrio para enfrentarse a los vecinos. Además, varios vecinos han denunciado haber recibido amenazas de muerte por parte de los okupas. Los comercios locales también han sufrido las consecuencias, con un bazar de alimentación siendo atracado con violencia y la farmacia cercana al "hotel okupa" siendo escenario de varios altercados.

Noche de tensión tras la concentración

Tras la concentración, durante la noche, uno de los okupas ha vuelto a ser protagonista, saliendo y entrando del edificio y provocando a los policías que intentaban mantener el control. Los vecinos han mostrado su rechazo a que el okupa se acerque, gritándole desde lejos. La situación no parece tener solución por el momento, y los vecinos tienen claro que "quieren sacarlos de ahí".

Vecinos unidos ante la inseguridad

La sensación mayoritaria de los manifestantes no es de rechazo a la okupación en sí, sino a los comportamientos violentos de los okupas. Los vecinos han creado grupos en WhatsApp para informarse sobre la ubicación y acciones de los okupas, con el objetivo de "defenderse" y evitar conflictos. La situación en el barrio del Aeropuerto sigue siendo tensa, y los vecinos esperan medidas urgentes para resolver el problema.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Noticias de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Imágenes del incendio en la fabrica Huerta Campo Rico

Un incendio en una fábrica provoca una gran columna de humo negro y obliga a evacuar a los vecinos en Burguillos, Sevilla

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025

Barajas contra los okupas

Calvario nocturno después de la concentración contra el "hotel okupa" de Barajas: "Tenemos miedo"

Alfonso de Salas
Efemérides

Efemérides de hoy 24 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?

Persona paseando a dos perros
Animales

Un juez considera por primera vez que matar a la mascota de la pareja es violencia vicaria

El testimonio de una víctima de violencia de género ante los fallos de las pulseras
Pulseras antimaltrato

El testimonio de una víctima de violencia de género ante los fallos de las pulseras: "Me aterra, estoy mentalmente destruida"

"Día sí y día también pérdidas de cobertura, aparte que él se despega del aparato receptor y puede aparecer en cualquier momento en la puerta de casa porque no tiene la conexión GPS", asegura esta víctima.

se presenta la ruta 2
LA RUTA

Se presenta la segunda temporada de 'La Ruta' en el Festival de San Sebastián

En la segunda temporada de La Ruta conoceremos cómo era la Ibiza de los años 70 y 90

Activistas de la organización internacional Brave Movement

Víctimas de abusos sexuales se concentran ante el Congreso para pedir que los delitos de pederastia no prescriban

Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

Foto de archivo de la administración de una vacuna

Una vacuna intranasal española logra bloquear la infección de la COVID-19 en ratones tras dos dosis

Publicidad