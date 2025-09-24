Jannik Sinner avisa a Alcaraz: "Las respuestas estarán en la pista, no con palabras"

Jannik Sinner regresa a las pistas en Pekín tras la derrota que sufrió ante Carlos Alcaraz en la final del US Open el pasado domingo 7 de septiembre. Ese día el italiano se vio sorprendido por una versión mejorada del tenista murciano, mucho más incisivo al resto, con un saque demoledor, una movilidad eléctrica y una fortaleza mental granítica. Y es que, como admitió Juan Carlos Ferrero, todo el equipo estuvo durante dos semanas analizando la derrota en la final de Wimbledon para encontrar las soluciones y las mejoras necesarias para derrotar al tenista de San Cándido.

El propio Sinner reconoció que se encontró a "un jugador diferente" en Flushing Meadows y que él fue un jugador demasiado predecible, una circunstancia que le va a obligar a realizar cambios en su juego en las próximas semanas para estar listo para ganar a Alcaraz en su próximo duelo. Antes de debutar en el ATP500 de Beijing, el tenista italiano se mostró tajante al ser preguntado por las declaraciones del murciano desde Tokio.

"Las respuestas estarán en la pista, no con palabras", afirmó el transalpino al ser preguntado por las declaraciones de Alcaraz, que reconoció que espera ver a un Sinner que "va a cambiar cosas a nivel táctico".

"Ha sido un año especial, con altibajos, pero también de mucho aprendizaje. Estamos trabajando en cosas nuevas y ahora cometo más errores, aunque espero que todo me haga mejorar a medio plazo", apuntó Jannik Sinner.

Sinner responde a Federer: "Ya tenemos grandes diferencias entre arcilla, hierba y pista dura"

El italiano también fue preguntado por las declaraciones de Roger Federer en las que aseguraba que la mayoría de torneos se encaminaban a superficies más lentas, algo que a juicio del ganador de 20 grand slam beneficiaba a Alcaraz y Sinner.

"Ya tenemos grandes diferencias entre arcilla, hierba y pista dura, nuestro trabajo es adaptarse a lo que hay", respondió el tenista italiano.

Jannik Sinner, campeón en Pekín en 2023 y finalista en 2024 ante el propio Alcaraz, debutará este jueves frente al croata Marin Cilic.

