Carlos Alcaraz - Sebastián Báez: Horario y dónde ver el partido del ATP500 de Tokio

Carlos Alcaraz regresa al circuito ATP en el ATP500 de Tokio tras conquistar el US Open y después de su participación en la Laver Cup en San Francisco, donde el equipo del Resto del Mundo se llevó el trofeo guiado por un gran Taylor Fritz. El murciano afronta la recta final de la mejor temporada de su carrera -ganador de siete títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati y US Open- con el objetivo de conservar el número 1 y conquistar Shanghái, París-Bercy, las ATP Finals y la Copa Davis. Aún queda mucha tela que cortar hasta el cierre del año y el ganador de seis grand slam busca poner la guinda a un año de ensueño.

El tenista murciano ha cambiado su hoja de ruta en este final de temporada y estará en Tokio, renunciando a defender su corona en el ATP500 de Beijing, donde sí jugará Jannik Sinner. Carlos Alcaraz se estrena en el torneo japonés y este mismo jueves saltará a la pista central del Ariake Coliseum para medirse al argentino Sebastián Báez en su primer partido en la capital japonesa. El cara a cara es favorable (2-0) al tenista español, quien se ha impuesto a Baez en las Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finales 2021 y en la primera ronda del US Open 2022.

Carlos Alcaraz es el principal favorito para levantar el título en Tokio, donde podría haber revancha ante Taylor Fritz en la final del próximo 30 de septiembre. El camino de Carlos Alcaraz en el ATP500 de Tokio le ha deparado un estreno ante Báez, un posible duelo de 1/8 de final ante el ganador del Zizou Bergs - Alejandro Tabilo, unos posibles cuartos ante Frances Tiafoe, unas hipotéticas semifinales frente a Casper Ruud o Denis Shapovalov; y una posible final ante Taylor Fritz o Holger Rune.

El camino de Alcaraz en el ATP500 de Tokio

- Primera ronda: Sebastián Baez.

- Octavos de final: Zizou Bergs / Alejandro Tabilo.

- Cuartos de final: Frances Tiafoe.

- Semifinales: Casper Ruud / Denis Shapovalov.

- Final: Taylor Fritz / Holger Rune

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Sebastián Báez del AT500 de Tokio

El partido entre Carlos Alcaraz y Sebastián Báez de la primera ronda del AT500 de Tokio se jugará el jueves 24 de septiembre en el segundo turno de la sesión nocturna en la pista central del Ariake Coliseum, sobre las 18:00 horas (hora local), más a o menos las 11:00 horas (horario en España).

La crónica del Carlos Alcaraz - Sebastián Báez del AT500 de Tokio se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del torneo, los mejores puntos y las reacciones del tenista murciano.

Horario del ATP500 Tokio (jueves 24 septiembre)

