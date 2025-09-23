Condenan a un hombre por acosar telefónicamente a la hermana de Rafa Nadal

Un hombre de nacionalidad alemana y residente en Manacor (Mallorca) ha sido condenado a cuatro meses de cárcel por acosar a Maribel Nadal, la hermana de Rafa Nadal, a través de llamadas y mensajes telefónicos. "El acusado, ya declarado culpable, se hacía pasar por tenista y, de un modo que aún no sabemos, consiguió el teléfono de Maribel a la que le mandaba mensajes y llamadas, incluso con un tono perturbador y podemos hablar incluso de amenazas", informa la periodista Victoria Pellicer en Espejo Público.

La hermana de Rafa Nadal, que trabaja en la Rafa Nadal Academy como directora comercial y de marketing, necesitó ir acompañada al trabajo "por ese miedo y terror que experimento". Finalmente, denunció los hechos ante la Policía Nacional.

El hombre, un alemán residente en Manacor, ha reconocido los hechos, mostrado arrepentimiento y se ha producido un acuerdo de conformidad entre las partes. Fue arrestado tras reconocer los hechos y, como informa la periodista Victoria Pellicer, se ha llegado aun acuerdo de conformidad hace unos días en el juzgado de instrucción de Manacor. La pena de prisión(de cuatro meses) queda suspendida durante dos años con dos condicionantes: Que no vuelva a delinquir en ese plazo y que no se comunique ni se acerque a menos de 200 metros de Maribel Nadal.

Varios medios detallan, citando a la sentencia, que los hechos se remontan al pasado mes de agosto y que el condenado, tras hacerse pasar por tenista y deportista, logró el teléfono de Maribel Nadal y comenzó a mandarle mensajes y llamarle de forma incesante. El acusado reconoció en sede judicial haberse personado a diario en el academia del extenista en Manacor, comunicarse con ella a través del móvil y haberle enviado decenas de mensajes.

