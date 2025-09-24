DIRECTO: La oposición centra en Montero y Redondo una sesión de control sin Pedro Sánchez, en streaming

La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, hará que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asuma este miércoles hasta cinco preguntas durante la sesión de control en el Congreso. Una sesión que puedes seguir en directo en el vídeo principal de este artículo.

La sesión ha comenzado con un cruce de acusaciones en relación a las políticas de igualdad y la protección de las mujeres entre Montero y la diputada del Partido Popular Ester Muñoz. La ministra ha cargado con los populares al acusarles de utilizar a las mujeres únicamente para generar alarma social y de reproducir "el mismo esquema" que con la ley del sí es sí: "El Partido Popular solo habla de las mujeres trata de intentar generar una alarma infundada".

Según la ministra, el PP mantiene "un problema con el feminismo" al pactar con un partido que "niega la violencia machista y banaliza la criminalidad contra las mujeres" y al votar en contra de medidas necesarias para la igualdad.

Montero enumeró iniciativas como la igualdad salarial, la subida del salario mínimo, la reducción de la temporalidad o las políticas de renta, que benefician en especial a las mujeres, y reprochó al partido de Feijóo haberse opuesto siempre. "Ustedes no creen en la causa de las mujeres, ustedes no creen en el feminismo", sentenció.

La ministra insistió en que "las mujeres han estado protegidas en todo momento" y acusó a Muñoz de querer "redoblar el dolor" de las víctimas con fines políticos. Además, aludió a la ley de abolición de prostitución, pendiente de aprobar. "Veremos quién está a favor de las mujeres", dijo refiriéndose a ver si el PP apoyaba .

En la misma línea, el responsable económico de los populares, Juan Bravo, planteará si el Ejecutivo "va a seguir dando carta de normalidad a lo que no es normal", sin aludir a un asunto concreto.

También se repetirá el ya habitual enfrentamiento entre Elías Bendodo (PP) y Montero, a quien pedirá que aclare si piensa "asumir responsabilidades" por su "nefasta" gestión, con críticas que previsiblemente volverán a vincularse a su papel como candidata socialista en Andalucía. Por su parte, Vox centrará su intervención en materia fiscal: José María Figaredo reclamará a la ministra que precise si el Gobierno aliviará "el terrible esfuerzo fiscal y contributivo de los españoles".

ERC, a través del diputado Josep María Crusset, preguntará a Montero por las consecuencias de la estrategia política del Ejecutivo, en una cuestión abierta que podría derivar en un debate amplio. Además, Podemos interpelará a la ministra sobre el impacto en las cuentas públicas de las relaciones económicas con Israel, en un turno que será defendido por la líder del partido, Ione Belarra, y que dará lugar a una moción que se votará dentro de dos semanas, ya que la próxima no habrá Pleno.

