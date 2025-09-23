Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Japón

Alcaraz se convierte en samurái antes de debutar en el ATP 500 de Tokio

El número 1 del mundo disfruta de la cultura japonesa junto a su equipo antes de estrenarse ante Sebastián Báez.

Alcaraz visita el Samurai Ninja Museum de Tokio

Carlos Alcaraz debutará en Tokio ante Sebastián Baez | Antena 3 Deportes

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz ya está en Tokio para iniciar su gira asiática y lo ha hecho metiéndose de lleno en la cultura local. Antes de debutar en el ATP 500, el murciano protagonizó una divertida escena junto a todo su equipo: todos disfrazados de samuráis, posando y bromeando con katanas en mano.

El líder del ranking mundial aprovechó su tiempo libre para vivir la experiencia japonesa en compañía de su agente, Albert Molina, y otros miembros de su staff como su padre, su hermano Álvaro Alcaraz o el fisio Juanjo Moreno, que tampoco dudaron en sumarse al juego. Las imágenes no han tardado en hacerse virales en redes sociales.

Más allá de la anécdota, el tenis le espera. Alcaraz debutará este jueves ante el argentino Sebastián Báez, número 41 del mundo, en un torneo que ha generado gran expectación entre los aficionados nipones, volcados con el murciano en sus primeros días en la capital.

El espíritu samurái será, al menos, la inspiración de Carlitos en su estreno en Tokio.

El camino de Alcaraz en el ATP500 de Tokio

- Primera ronda: Sebastián Baez.

- Octavos de final: Zizou Bergs / Alejandro Tabilo.

- Cuartos de final: Frances Tiafoe.

- Semifinales: Casper Ruud / Denis Shapovalov.

- Final: Taylor Fritz / Holger Rune.

Carlos Alcaraz perderá 500 puntos en el ranking ATP al no defender su corona en el ATP500 de Beijing, donde sí está inscrito Jannik Sinner, pero puede sumar la misma cantidad si levanta el trofeo en Tokio.

Cuándo debuta Carlos Alcaraz en Japón

El Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships (ATP500 de Tokio) se juega del 24 al 30 de septiembre de 2025. Carlos Alcaraz debutará en Tokio el próximo miércoles 24 de septiembre en un horario aún por confirmar por parte de la organización.

Tras su participación en la Laver Cup, donde el Resto del Mundo se llevó la victoria, Carlos Alcaraz ha puesto rumbo a Tokio para disputar el Kinoshita Group Japan Open, un ATP500 en el que el campeón del US Open parte como primer favorito y cabeza de serie. El tenista de El Palmar cambia el ATP500 de Beijing, donde el año pasado fue campeón ante Sinner, por este ATP500 en la capital japonesa.

El ganador de seis Grand Slam y siete títulos esta temporada (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati y US Open) debutará en el Kinoshita Group Japan Open ante el argentino Sebastián Baez.

El cara a cara es favorable al murciano (2-0) con dos victorias frente al jugador de Buenos Aires en la semifinal de las Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finales 2021 y en la primera ronda del US Open 2022.

Todos los resultados de Carlos Alcaraz se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del torneo, los mejores puntos y todas las declaraciones del tenista español.

